Как сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, ночью, 20 августа, ориентировочно в 03:00 Николаев в очередной раз подвергся массированному ракетному обстрелу.

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оккупанты выпустили по городу ракеты С-300

Пока известно, что враг нанес удар по городу ракетами типа С-300. Предварительно обошлось без пострадавших. Информация о повреждениях уточняется.

Использование россией комплексов С-300: что известно

россия начала активно использовать для удара зенитно-ракетные комплексы С-300. В американском Институте изучения войны считают, что это может означать, что она исчерпывает запасы более мощных ракет.

Сейчас россия стягивает к границам с Украиной и на оккупированных территориях большое количество нового оружия. Как сообщает СтратКом ВСУ, говорится, в частности, о транспортно-пусковых контейнерах с зенитно-управляемыми ракетами к зенитно-ракетному комплексу С-300.

В то же время ВСУ на Юге уничтожили 4 зенитно-ракетных системы С-300 и 3 склада боеприпасов врага. Кроме того, удалось ликвидировать 39 оккупантов.

Как прошли сутки на Николаевщине

Вчера, 19 августа, в течение дня враг обстреливал Первомайскую общину. Ориентировочно в 14:00 кассетными снарядами оккупанты обстреляли Первомайское. Два человека получили ранения. В 17:20 и 19:20 попадания были за пределами села Константиновка, преимущественно по открытым территориям. Пострадавших нет.

Также 19 августа ориентировочно в 08:00 оккупанты нанесли удар по Красной Долине Широковской общины. В результате чего поврежден жилой дом. Кроме того, враг обстреливал Широкое:

примерно в 22:00 19 августа,

20 августа, в 02.00.

В результате были повреждены 3 жилых дома. Также 19 августа около 22:00 были обстрелы села Поляна. Попадание зафиксировали преимущественно по открытым территориям. Пострадавших нет.

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Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской общины. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется. В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

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