Сейчас продолжаются бои около четырех населенных пунктов на границе Луганской и Донецкой областей. Об этом сообщили в Луганской областной военной администрации 20 августа.

Взрывы на военной базе россиян в Мелитополе, спутниковые фото ЗАЭС: основное за 178 день войны

оккупанты за ночь не имели никакого успеха

Ночью россияне возобновили свои намерения – украинские защитники удерживают оборону. В общей сложности ВСУ 19 августа отразили семь атак противника на нашем участке фронта, не допустив ни одного прорыва,

– рассказал Сергей Гайдай.

Какая ситуация на Донбассе по данным Генштаба

На Краматорском направлении враг обстреливал район возле Раздоловки, Сидорового, Спорного и Пришиба. Недалеко от Ивано-Дарьевки пытается наступать, бои продолжаются.

На Бахмутском направлении россияне атаковали гражданскую инфраструктуру возле Зайцево, Бахмутского, Веселого, Бахмута, Андреевки, Кодемы и Майорска. Оккупанты наступали на Бахмут, Зайцево и Кодему, бои продолжаются.

На Авдеевском направлении оккупанты обстреляли районы Новобахмутовки, Невельского, Нескучного, Александрополя, Керамика, Керменчика и Песков. Враг применил авиацию вблизи Марьинки, проводил воздушную разведку. Оккупанты наступают в районе Опытного и Майорска, бои продолжаются.

Владимир Зеленский обратился к украинцам вечером 19 августа: видео