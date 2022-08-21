Як зазначають у Генштабі ЗСУ, на Волинському та Поліському напрямках досить неспокійно. Наразі там спостерігають переміщення засобів ППО росії на територію білорусі.

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Загроза ударів усе ще дуже висока

У відомстві підкреслюють, що досить високою є загроза ударів з боку ворога. Це можуть бути як ракетні, так і авіаатаки з білорусі або повітряного простору цієї країни.

Що стосується сил ППО окупантів, то тут експерти розходяться у міркуваннях. Одні вважають, що їх підтягують до білорусі, щоб забезпечити відновлення наступу на Київ й інші прикордонні міста. Інші ж переконані, що ворог продовжить використовувати модифіковані ракети С-300, щоб тероризувати мирне населення.

Яким би не був перебіг подій, ми закликаємо вас ні в якому разі не ігнорувати сигнали про повітряну тривогу. Щойно пролунають сирени – негайно відправляйтеся до укриття. Залишатися в сховищі потрібно доти, поки не буде відбою. Цей простий алгоритм дій може врятувати вам життя.

Сили ППО знищили два ворожі "Калібри"

Неспокійною була ніч для мешканців усієї України. Близько 03:00 по всій території нашої держави пролунали повітряні тривоги. Тоді ж мешканці Одещини повідомили про вибухи. Як з'ясувалося згодом, вони могли чути роботу сил ППО.

У повітряному командуванні "Південь" зранку повідомили, що зенітно-ракетному підрозділу о 03:00 вдалось ефективно попрацювати. Військові знищили відразу дві крилаті ракети типу "Калібр". Їх ворог випустив з акваторії Чорного моря.

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