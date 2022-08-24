Мировые лидеры выразили свои поздравления нашему государству и смелому народу по этому случаю. 24 канал собрал их пожелания в одном материале.

К теме Зеленский эмоционально поздравил украинцев с Днем Независимости: щемящее видео

Поздравления Бориса Джонсона и Анджея Дуды

Одними из первых высказали свои пожелания для нашего народа и государства большие друзья Украины – премьер Великобритании Борис Джонсон и президент Польши Анджей Дуда. Они даже записали видео с щемящими словами.

Борис Джонсон твердо заверил, что Великобритания будет стоять бок о бок с Украиной в этой борьбе, как бы долго она ни продолжалась.

Поздравления Джонсона: смотрите видео

Резиденцию премьера в Лондоне украсили цветами в цветах украинского флага.



Резиденция Джонсона 24 августа / Фото с твиттера Бориса Джонсона

Лидер Польши Анджей Дуда напомнил, что Польша первой признала Независимость Украины. Он провел параллели с настоящим. Ведь сейчас страна находится вместе с нами, помогает и поддерживает. Дуда выразил уверенность, что преодолев российское нашествие, нас ждет светлое европейское будущее.

Поздравление Дуды: смотрите видео

Главный офис Еврокомиссии подсветили цветом флага Украины

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что здание ведомства гордо носит желто-голубую одежду, чтобы показать нашу поддержку Украине в борьбе за свободное, независимое и европейское будущее.



Флаг Украины на здании Еврокомиссии / Фото с твитера Урсулы фон дер Ляйен

Президент Еврокомиссии также записала видеопоздравление для украинцев по случаю Дня Независимости. Урсула фон дер Ляйен обратила внимание, на какие жертвы идут украинцы каждый день. Поэтому Европа стоит на нашей стороне и будет стоять до конца.

Поздравление от главы Еврокомиссии: смотрите видео

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель записал видео, в котором обратился к нашим защитникам в День Независимости. Он восхищается нашей непреклонностью и заверил, что Европа стоит вместе с Украиной. Твит Боррель опубликовал на украинском.

Ко Дню Независимости Украины выражаю свое восхищение теми, кто бесстрашно защищает суверенитет и независимость Украины, принципы гуманизма и демократии. Европа на вашей стороне,

– сказал Боррель.

Пощдравление главного дипломата ЕС: смотрите видео

Глава МИД Польши написал поздравление на украинском

Пожелания от польских друзей не заканчиваются. Глава МИД соседней страны Збигнев Рау в твиттере написал поздравление для нашего государства на украинском языке.

31 год Украина с гордостью отмечает День Независимости. Хотя нынешнее празднование через шесть месяцев с начала российского вторжения, является другим, вы не одиноки. Желаю всем украинцам силы, мира и настойчивости в борьбе за свободу и независимость,

– пожелал он.

Поздравил нас и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Он заверил, что поддержка территориальной целостности и суверенитета Украины от Турции остается непреклонной.

Посол Великобритании Мелинда Симонс записала также видео с поздравлением. Она надела вышиванку. Госпожа посол говорила на украинском.

Я восхищаюсь стойкостью и смелостью украинцев. Даже при таких ужасных обстоятельствах они сохраняют чувство юмора и ежедневно рождают новые символы свободы.

– сказала она.

Невероятное поздравление Мелинды Симонс: смотрите видео

Столтенберг заговорил словами Шевченко

Оригинальное поздравление прозвучало от Генсека НАТО Йенса Столтенберга. Он процитировал стихотворение Тараса Шевченко "Мені однаково" на английском языке.

Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні її, окраденую, збудять… Ох, не однаково мені,

– сказал Столтенберг.

Он сразу добавил, что НАТО тоже не все равно, что будет с Украиной. Он заверил, что Североатлантический союз будет поддерживать наше государство до победы. Также выразил восхищение нашими мужчинами и женщинами, борющимися за свободу.

Поздравление Столтенберга: смотрите видео

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас заявил, что поддержка Украины непоколебима. Он опубликовал твит с флагом нашего государства.

Поздравления от Швеции и Финляндии

А премьер-министр Финляндии Санна Марин опубликовала по случаю Дня Независимости Украины фото с главой нашего государства Владимиром Зеленским. Снимок сделали во время визита в Киев.

Вы смелы и непоколебимы. Мы с вами. Мы не отвлечемся. Мы не забудем Украину и ее народ,

– заверила она.

Поздравление завершила словами "Слава Украине!"

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде также поздравила Украину и украинцев с Днем Независимости.

Сегодня мы также отмечаем 31-й День Независимости Украины. Швеция твердо поддерживает Украину, ее суверенитет и территориальную целостность. Украина защищает не только собственных граждан и границы от незаконной агрессии россии, Украина защищает Европу,

– подчеркнула она.

Линде заверила, что поддержка Швеции будет продолжаться.

Как Украина отмечает День Независимости

В этом году праздник имеет совсем другие смыслы из-за войны, которую начала россия. Массовые мероприятия и гуляния упразднили, ведь бои продолжаются и мы теряем своих лучших сыновей. Кроме того, в такие дни значительно возрастает угроза увеличения ракетных ударов противника. Поэтому украинцев призывали не пренебрегать сигналами тревоги 24 августа, как и во все остальные дни.

В День Независимости Украины Владимир и Елена Зеленские пришли на аллею Героев Небесной Сотни. Президент и первая леди почтили минутой молчания погибших во время Революции Достоинства.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказывал, что в регионе, где сейчас идут самые "горячие" бои, развевается сине-желтый флаг. Он символ того, что область не покорится перед врагом и будет бороться до конца.

СБУ также поздравила с праздником: смотрите видео