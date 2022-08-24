білорусь сприяє російським окупантам у війні проти України. 24 лютого з її території зайшли підрозділи окупантів, а зараз росіяни з білорусі обстрілюють мирні українські міста. Втім, 24 серпня на сайт лукашенка з'явилося привітання України з Днем Незалежності.

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Цинічне побажання лукашенка на День Незалежності України

На думку лукашенка, "сьогоднішні протиріччя" – так він називає війну проти України, вбивства та катування мирних людей, мародерства та геноцид нашого народу – не вплинуть на "щирі добросусідські стосунки" наших країн. Також лукашенко збирається розвивати дружні контакти на всіх рівнях, хоча важко уявити собі людину, яка погодиться завдати собі такого потужного удару по репутації.

Втім, вигадки лукашенка про гарні стосунки – не найцинічніша частина привітання. З-поміж іншого він вирішив побажати Україні "мирного неба, толерантності, мужності, сили та успіхів у відновленні гідного життя".

Що ж, мирне небо Україна відвоює, а на толерантність окупанти та їхні посіпаки нехай навіть не сподіваються.

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