Про це 24 каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко. За її словами, у ніч проти Дня Незалежності України у Харкові часто оголошували повітряну тривогу.

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Також неспокійно минула попередня доба. Як розповіла Черненко, 23 серпня росіяни з РСЗВ обстріляли Київський район міста.

Шевченківський район Харкова за вчорашній день та сьогоднішню ніч тричі потрапляв під ворожі обстріли. Окупанти також гатили по ньому із реактивних систем залпового вогню.

Над Харковом вибухнула ракета "Калібр"

Близько 23:00 23 серпня росіяни запустили по Шевченківському району міста ракету, за попередньою інформацією – "Калібр".

Ракета вибухнула над містом. Через те залізяччя, яке розлетілося містом, виникли серйозні пошкодження. Зокрема, у Шевченківському районі Харкова постраждала

триповерхова житлова будівля,

– розповіла Черненко.

Також, за її словами, постраждали будинки у Новобаварському районі міста.

Ситуація на Харківщині

Минула доба в Харківській області також була неспокійною. Ворог обстріляв село Циркуни у Харківському районі. За офіційними даними, унаслідок обстрілів виникло 4 пожежі.

Мешканці села описують це як один із найважчих днів, тому що все було в диму. По селу гатили касетними снарядами, а також снарядами певного типу, які люди називають "запальними",

– повідомила журналістка.

Також вночі на 24 серпня під вогнем ворога опинилося село Докучаєвське. росіяни вгатили по населеному пункту ракетами С-300. Унаслідок обстрілу виникла пожежа на складі, площа займання склала до 300 метрів квадратних.

Внаслідок обстрілів є поранені

Унаслідок обстрілів Харківщини за минулу добу є поранені.

Зокрема, у Харкові постраждав 38-річний чоловік, а також жінка 33 років. У неї вибухова травма. Разом з нею в лікарні опинилася її 5-річна донька. На щастя, у дитини не фізичні травми. Однак вона отримала такий серйозний стрес, що її довелося госпіталізувати,

– зазначила Черненко.

Журналістка додала, що через ворожі обстріли є поранені й в області. Зокрема, у Циркунах постраждав 61-річний чоловік, його доправили в лікарню.

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