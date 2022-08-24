Об этом 24 каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко. По ее словам, в ночь на День Независимости Украины в Харькове часто объявляли воздушную тревогу.

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Также беспокойно прошли предыдущие сутки. Как рассказала Черненко, 23 августа россияне из РСЗО обстреляли Киевский район города.

Шевченковский район Харькова за вчерашний день и сегодняшнюю ночь трижды попадал под вражеские обстрелы. оккупанты также били по нему из реактивных систем залпового огня.

Над Харьковом взорвалась ракета "Калибр"

Около 23:00 23 августа россияне запустили по Шевченковскому району города ракету, по предварительной информации – "Калибр".

Ракета взорвалась над городом. Из-за того разлетевшегося по городу железа возникли серьезные повреждения. В частности, в Шевченковском районе Харькова пострадало трехэтажное жилое здание,

– рассказала Черненко.

Также по ее словам, пострадали дома в Новобаварском районе города.

Ситуация в Харьковской области

Прошедшие сутки в Харьковской области также были неспокойными. Враг обстрелял село Циркуны в Харьковском районе. По официальным данным, в результате обстрелов произошло 4 пожара.

Жители села описывают это как один из самых трудных дней, потому что все было в дыму. По селу били кассетными снарядами, а также снарядами определенного типа, которые люди называют "зажигательными",

– сообщила журналистка.

Также ночью на 24 августа под огнем врага оказалось село Докучаевское. россияне устроили по населенному пункту ракетами С-300. В результате обстрела возник пожар на складе, площадь возгорания составила до 300 квадратных метров.

В результате обстрелов есть раненые

В результате обстрелов Харьковщины за минувшие сутки есть раненые.

В Харькове пострадал 38-летний мужчина, а также женщина 33 лет. У нее взрывная травма. Вместе с ней в больнице оказалась ее 5-летняя дочь. К счастью, у ребенка не физические травмы. Однако она получила такой серьезный стресс, что ее пришлось госпитализировать,

– отметила Черненко.

Журналистка добавила, что из-за вражеских обстрелов ранены и в области. В частности, в Циркунах пострадал 61-летний мужчина, его доставили в больницу.

Анна Черненко рассказала о мощных обстрелах Харьковщины: смотрите видео

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