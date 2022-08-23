Как отметили в ОВА, необходимо с пониманием отнестись к ограничениям и подготовиться к пребыванию дома и укрытиях – это наша безопасность.

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В Харькове меняется время комендантского часа

С 22 августа комендантский час продлится с 19:00 до 7:00 следующего дня.

А на День Независимости комендантский час начнется в 19:00 23 августа и закончится в 7:00 25 августа.

В настоящее время запрещено находиться в общественных местах, передвигаться по улицам пешком или на транспорте. Власти просят быть дома и не игнорировать тревогу.

День Независимости – это о нашем ДНК. Это то, что мы защищали, защищаем и будем защищать. Не дадим врагу шансов ни на какие провокации. Поэтому в праздник нашей независимости будем максимально бдительными,

– отметили в ОВА.

Ограничения по Украине на День Независимости

Накануне Дня Независимости Украины россия решила закрыть воздушное пространство в приграничных с нашим государством областях. Такие меры оккупанты вводят с 22 по 25 августа.

россияне увеличили присутствие в Черном море носителей крылатых ракет типа "Калибр". Так они готовятся к провокациям ко Дню Независимости Украины, пояснили в ОК "Юг".

Украинцев предупредили о высокой угрозе массовых ракетных обстрелов и провокациях в канун Дня Независимости. Поэтому в разных городах на несколько дней ввели дополнительные ограничения. Подробнее – читайте здесь.

Кроме того, 24 канал сообщал, что власти Киева призывают быть особенно бдительными на этой неделе и очень просят позаботиться о собственной безопасности: при сигналах воздушной тревоги сразу идти в укрытие.

Стоит посмотреть – в некоторых регионах тестируют тревогу относительно радиационной опасности: смотрите видео