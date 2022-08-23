Як зазначили в ОВА, необхідно з розумінням поставитися до обмежень та підготуватися до перебування вдома та укриттях – це наша безпека.

До теми Загроза від росії на День Незалежності України: які обмеження запровадили у містах

У Харкові змінюється час комендантської години

Із 22 серпня комендантська година триватиме з 19:00 годин до 7:00 годин наступного дня.

А на День Незалежності комендантська година розпочнеться о 19:00 23 серпня та закінчиться о 7:00 25 серпня.

У цей час заборонено перебувати у громадських місцях, пересуватися вулицями пішки чи транспортом. Влада просить бути вдома та не ігнорувати тривогу.

День Незалежності – це про наше ДНК. Це те, що ми захищали, захищаємо й будемо захищати. Не дамо ворогу шансів на жодні провокації. Тому у свято нашої незалежності будемо максимально пильними,

– наголосили в ОВА.

Обмеження по Україні на День Незалежності

Напередодні Дня Незалежності України росія вирішила закрити повітряний простір в прикордонних з нашою державою областях. Такі заходи окупанти впроваджують з 22 по 25 серпня.

росіяни збільшили присутність у Чорному морі носіїв крилатих ракет типу "Калібр". Так вони готуються до провокацій до Дня Незалежності України, пояснили в ОК "Південь".

Українців попередили про високу загрозу масових ракетних обстрілів та провокації напередодні Дня Незалежності. Через це у різних містах на декілька днів запровадили додаткові обмеження. Детальніше – читайте тут.

Крім того, 24 канал повідомляв, що влада Києва закликає бути особливо пильними цього тижня і дуже просить подбати про власну безпеку: за сигналів повітряної тривоги одразу йти в укриття.

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