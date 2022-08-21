У Чорному морі 5 носіїв "Калібрів"

Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, українські військові спостерігають, що росія збільшує кількість ракетоносіїв у Чорному морі.

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Зокрема, йдеться про кораблі та підводні човни, на озброєнні яких є крилаті ракети "Калібр. Як повідомила Наталія Гуменюк, таких носіїв у Чорному морі наразі аж 5.

Використання "Калібрів" цієї ночі це теж може бути певним знаком для того, щоб зрозуміти, що вони напоготові. Вони готові їх застосовувати, навіть не зважаючи на їх високу вартість і не дуже велику кількість, яка ще залишилися,

– сказала Гуменюк.

Вона зазначила, що росіяни будуть підтягуватися сили на Миколаївському та Херсонському напрямку. Гуменюк підкреслила, що Миколаїв не дає ворогу просунутися на Півдні, тому окупанти, ймовірно, будуть здійснювати обстріли саме там.

Окрім того, речниця ОК "Південь" наголосила, що ракети "Калібр" – це високоточна та високовартісна зброя, яка зберігається та використовується обережно й економно.

Водночас Гуменюк сказала, що ворог може спрямувати відразу декілька "Калібрів" на одне місто, згадавши, що росіяни випустили по Дачному відразу 7 ракет.

росія готує провокації до Дня Незалежності України

Президент Володимир Зеленський повідомив, що російські окупанти на День Незалежності України можуть вдатися до чергових злочинів. Глава держави попередив, що росія може зробити "щось гидке".

Висловлювання Зеленського прокоментував антикризовий радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. За словами Михайла Подоляка, є певні розуміння, що російські військові можуть скоїти на День Незалежності України.

Раніше у ГУР МО інформували, що окупанти можуть готувати теракт на День Незалежності. В окупованому Маріуполі росіяни планують провести показове "судилище" над полоненими захисниками "Азовсталі".

За одним із можливих сценаріїв росіян, вони можуть завдати по приміщенню, де відбуватиметься "судилище", точкового ракетного удару та звинуватити в цьому Україну.

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