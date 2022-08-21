Під час телемарафону перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький розповів, як поводитися упродовж 23 – 25 серпня. Він наголосив на тому, що ризик ракетних атак може бути навіть вищим.

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Закликають не ігнорувати повітряну тривогу

Правоохоронці упродовж кількох святкових днів – з 23 по 25 серпня – закликають українців бути відповідальнішими. Мовиться про необідність реагувати на сигнали про повітряну тривогу. Щойно пролунає сирена – вирушайте відразу ж до укриття й перебувайте там доти, поки не буде відбою.

Водночас він зауважив, що поліцейські у ці дні стежитимуть за порядком в країні. Вони працюватимуть над тим, що гарантувати безпекові заходи.

Підготуйте маршрут

Якщо вам необхідно буде виходити з дому, то слід наперед продумати маршрут. Мовиться про те, щоб ви чітко знали, що дорогою матимете можливість зайти оперативно до сховища тоді, коли увімкнуть сирену.

Що стосується порад громадянам на ці дні… перш за все при плануванні своїх маршрутів, переміщення, в обов'язковому порядку, заздалегідь дізнавайтеся, де є місця укриття, щоби у випадку коли лунає сигнал повітряної тривоги ви могли дуже швидко і оперативно дістатися до укриття,

– наголосив він.

Зауважимо, що Володимир Зеленський під час свого відеозвернення попрохав українців не ігнорувати сирени. Він наголосив на тому, що впродовж наступного тижня росія може посилити демонстрацію своєї жорстокості. Один зі способів цього – масовані ракетні обстріли. Тож не слід ігнорувати сигнали про повітряну тривогу.

Під час телемарафону радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк також оцінив ризики атаки Києва. Він наголосив на тому, що столиця серед цілей ворога. Але це не означає, що легковажити можуть мешканці інших міст. Абсолютно всім слід бути готовими до можливих ракетних ударів.

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