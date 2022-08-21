Атакували місто близько 1 години ночі. Наразі відомо про влучання на території одного з підприємств.

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Інші влучання були по околицях міста. Попередньо, постраждалих немає. Інформація щодо наслідків руйнувань уточнюється,

– повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Що відомо про обстріли області

Голова ОВА також розповів головні новини за добу, які відбулися на Миколаївщині. Так, 20 серпня ворог обстріляв Шевченківську громаду. Близько 8 години ранку через обстріли Любомирівки поранень зазнала одна людина.

Орієнтовно о 13:40 російські військові вели артилерійський вогонь по селах Зоря та Новоруське. На щастя, ніхто не постраждав.

Під обстрілами опинилися й населені пункти Баштанського району:

росіяни обстріляли околиці Новоолександрівки. Ніхто не постраждав;

кілька разів за добу смертоносні снаряди прилітали по Червоній Долині. Пошкоджень зазнав житловий будинок та автомобіль;

через обстріли села Широке пошкоджені житлові будинки та адмінбудівля сільської ради, також влучання були в городи;

наразі росіяни гатять по Березнегуватській громаді.

Цинічний обстріл Вознесенська

Близько 11:30 російські окупанти випустили ракету "Калібр" по житловій 5-поверхівці у Вознесенську. Відомо, що поранення зазнали 14 людей, серед яких 3 дітей.

Наразі в медзакладах перебувають 3 дорослих та 2 дітей. Унаслідок атаки пошкоджень зазнали конструктивні елементи з першого по п'ятий поверх, обвалилися балкони, вікна тощо. Також поруйновані близько 5 одноповерхових будинків.

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