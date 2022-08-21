Вибухи почали лунати відразу після опівночі – орієнтовно з 00:07 21 серпня у Харкові. Миколаїв та Нікополь вороги атакували пізніше – орієнтовно о 1 годині ночі 21 серпня.

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Обстріли українських міст

У Харкові лунали вибухи,

– повідомило Суспільне.

За даними місцевого телеграм-каналу "Харьков Life", російські ракети вилетіли з білорусі.

"Орієнтовно 6 – 9 прильотів було по нашому регіону. Після прильотів почалася сильна пожежа", – мовиться в повідомленні.

За попередніми даними, "прильоти" були до Чугуєва. За інформацією очевидців – кілька ракет вибухнуло в небі.

Виліт ракет від окупантів: дивіться відео

Також очевидці повідомили про вибухи в Миколаєві та Нікополі.