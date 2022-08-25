Про це 24 каналу заявив міністр закордонних справ України (2014 – 2019 роки) Павло Клімкін. За його словами, білоруський диктатор просто хоче якнайдовше протриматися.

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"лукашенко не хоче ані нашої перемоги, ані російської"

Клімкін зазначив, що лукашенко розуміє, що путін його зневажає й обов'язково перезавантажить. І те, що зараз путін реально нікуди не рухається і програє в Україні, – це насправді білоруському диктаторові в "плюс".

Він не хоче ані нашої перемоги, ані російської. Він дуже хоче саме якоїсь патової ситуації, на неї зіграти і продати це Заходу, нам,

– сказав ексміністр.

Тому, наголосив він, абсолютно очевидно, що лукашенку вигідно, щоб ніхто не виграв. білоруський диктатор просто хоче якнайдовше протриматися.

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"путін хотів побудувати якогось нового монстра"

Клімкін вважає, що лукашенко б дуже хотів отримати особисті гарантії безпеки та щодо своїх активів, а також стати кимось у майбутньому просторі, який у москві хочуть назвати "союзною державою".

Але ж не секрет, що путін до сторіччя СРСР, яке буде 30 грудня цього року, хотів побудувати якогось нового монстра. До того ж такого Франкенштейна. Там Казахстан додати, нас туди додати, білорусь,

– зауважив він.

Однак, наголосив ексміністр, путін зрештою подавився. У випадку з нами – повністю, а з Казахстаном – там Китай допоміг.

А білорусь, додав Клімкін, сама собою з присутністю російських військ, з тим, що відбувається з її спецслужбами, не є класично незалежною державою. Це щось середнє між протекторатом і колонією.

Війна в Україні та білорусь: що відомо

білорусь стала союзником росії у війні проти України. За даними Генерального штабу Збройних Сил України, російські окупанти підтягують додаткове озброєння на білоруську територію.

Водночас білоруський диктатор олександр лукашенко вирішив привітати Україну з Днем Незалежності. Враховуючи його допомогу окупантам, воно виглядає вкрай цинічно.

На його "вітання" одразу відреагували в Офісі Президента. Радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив, що лукашенко живе у мріях, ніби світ не фіксує його причетності до цієї війни.

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