Об этом 24 каналу заявил белорусский оппозиционер Павел Латушко. Он отметил, что лукашенко – марионетка в руках путина, используемая в интересах кремля.

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"Если мир не справится с лукашенко, то сможет ли с россией"

Латушко считает, что Запад недооценивает проблему со стороны белоруссии. Ведь лукашенко еще и мстительный и злорадный. белорусский диктатор будет делать все для того, чтобы отомстить, в частности, за введенные против него и его семьи санкции.

Его режим испытывает большой прессинг, и у него, конечно, срабатывает чувство мести. Он всегда хотел показать, что является ключевым политиком в Европе, в мире,

– сказал белорусский оппозиционер.

Все, заметил Латушко, как будто смирились с тем, что лукашенко – марионетка в руках путина. И это действительно так. Но эту марионетку используют в интересах кремля. И со стороны Запада происходит недооценка ситуации.

Если ни США, ни Европа не могут справиться с шантажирующим весь мир лукашенко, то смогут ли они справиться с россией?!,

– подчеркнул он.

Ведь, добавил, гораздо проще решить проблему лукашенко. С другой стороны, наказав марионетку путина, Запад еще преподнесет урок россии.

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"Никто не понес ответственности и наказания"

Латушко заметил, что система лукашенко применяет такие инструменты, как уголовное преследование. И все уже забыли о захвате самолета, гибридной войне, за то, что силовики стреляли людям в затылок, а также о смерти тех, кого режим лукашенко бросал в тюрьму.

"Все об этом забыли, прошло всего 2 года. Никто не понес никакой ответственности и наказания",

– подчеркнул белорусский оппозиционер.

Он добавил, что уже сейчас Запад получает ядерную угрозу, а следующим будет ядерное оружие на территории беларуси. Мир, возможно, не занимается этой проблемой из-за непонимания рисков, близорукости и какой-то лени.

Война в Украине и беларусь: что известно

беларусь стала союзником россии в войне против Украины. По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, российские оккупанты подтягивают дополнительное вооружение на белорусскую территорию.

В то же время белорусский диктатор александр лукашенко решил поздравить Украину с Днем Независимости. Учитывая его помощь оккупантам, это выглядит крайне цинично.

На его "поздравление" сразу отреагировали в Офисе Президента. Советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявил, что лукашенко живет в мечтах, что мир не фиксирует его причастности к этой войне.

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