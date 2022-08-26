Згодом з матеріалу "загадково" зникла назва конкретної моделі, інформує 24 канал. Ба більше, у телеграм-каналі ЗМІ забули зредагувати матеріал.

Зауважте лукашенку не вигідні перемога України чи росії, йому потрібен пат, – Клімкін

Білоруські телеграм-канали зауважили, що такі заяви свідчать: лукашенко абсолютно не розуміє, що говорить. Звичайно, можна подумати, що Су-24 десь спокійно чекають свого часу. Однак реальність така: літаки цього типу зняли з озброєння ще 12 років тому.

Згодом телеграм-канали припустили, що може мовитися про штурмовики Су-25. Вони дислокуються у Ліді.

Абсурдна заява лукашенко

Самопроголошений президент білорусі продовжує показувати, що остаточно втратив зв'язок з реальністю. Під час чергового виступу він заявив, що його начебто не лякають ані гелікоптери, ані літаки з Заходу. Усе завдяки літакам, які буцімто вже готові до транспортування ядерного озброєння.

Ми колись із путіним у Пітері заявили, що переобладнаємо і білоруські літаки Су для того, щоб вони могли нести ядерну зброю. Ви що, думаєте, ми язиками ляпаємо? Все готове! Тому нехай привозять,

– похвалився лукашенко.

Він додав, що начебто попередив вже про це Захід. Загалом під час виступу лукашенко перевзувався як міг й видавав геть неадекватні заяви.

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