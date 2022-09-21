Соответствующую информацию пропагандистам сообщил так называемый госсекретарь лукашистского Совбеза Александр Вольфович. Это произошло после заявления путина о мобилизации.

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Мобилизация – это не о нас, народ беларуси и страна мобилизованы и так. И готовы, конечно, не дай бог, дать отпор теми силами и средствами, которые для этого предназначены: тем силовым блоком, тем составом мирного времени, который сегодня выполняет задачи по обороне своей страны и конституционного строя на своей территории,

– в духе российской пропаганды заявил александр вольфович.

Он также добавил, что якобы 21 сентября в кабинетах Совбеза россии и беларуси прошли консультации "по ключевым вопросам безопасности".

В беларуси в стиле российской пропаганды заявили, что якобы их основная проблема – это безопасность в условиях "гибридного влияния Запада на белоруссию и россию".

Стоит вспомнить, что самопровозглашенный президент белоруссии александр лукашенко в своем духе заявил, что якобы "опять хотят новую Украину здесь в белоруссии создать".

Что этому предшествовало

21 сентября глава кремля владимир путин объявил о частичной мобилизации в россии. На войну в Украину, то есть на смерть, в россии будут забирать граждан, находящихся в запасе россии. Прежде всего тех, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

По словам министра обороны россии сергея шойгу, россия объявила о призыве 300 тысяч резервистов. По его словам, частичная мобилизация захватит 1% от общего мобилизационного ресурса.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил, что, вероятно, россиянам не удастся мобилизовать такое количество резервистов, поскольку граждане страны-агрессора будут саботировать призыв, уклоняться и даже бежать из россии.

В этот же день в россии уже начались первые немногочисленные акции против мобилизации.

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