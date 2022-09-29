Наступ на Україну з території білорусі політики обговорювали і під час останньої зустрічі, яка відбулася в Сочі. Києву все відомо про намагання путіна долучити мінськ. Про це секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив у інтерв'ю.

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Не думаю, що Лукашенко ухвалить таке рішення (вторгнення в Україну – 24 канал). Але якщо з боку білорусі йтимуть війська, як це було 24 лютого, вони отримають таку відповідь, на яку не розраховували,

– запевнив Данілов.

У білорусі готуюся приймати російську техніку

Білоруські активісти повідомили, що залізниця в їхній країні, ймовірно, готується приймати ешелони російської військової техніки. Зокрема, по потребі ремонтують вантажно-розвантажувальні платформи і підготовляють автомобільні підходи до вантажно-вивантажувальних місць на станціях.

Для руху техніки можуть використати 3 залізничні прикордонні переходи. Мовиться про Красноє – Осіновка, Злинка – Закопитьє, Завєрєжьє – Єзеріщє.

З білорусі можуть залучити ДРГ

Військовий Анатолій Штефан попереджав про загрозу застосування диверсійно-розвідувальних груп з території білорусі у Київській, Волинській, Рівненській та Житомирській областях. Водночас у Центрі національного спротиву повідомили, що до Мінська прибули бойовики з ПВК "ліга". Вони планують організовувати провокації вздовж кордону з Україною.

Такі дії ворог планує, аби звинуватити Україну у дестабілізації ситуації й здійснити мобілізацію у білорусі.

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