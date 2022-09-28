Як повідомили у міноборони білорусі, перевірка триватиме протягом місяця.

Важливо У білорусі вважають недоцільним розміщення російських військових баз

Відомо, що перевірятимуть бойову та мобілізаційну готовності військової частини 06752. Ця військова частина розташована у населеному пункті Мачулищі поблизу Мінська. Саме у Малучищах є аеродром, куди раніше прибували, зокрема, російські військові рейси.

У ході перевірки відпрацьовуватимуться низка питань, основними з яких стануть:

відновлення навичок військовозобов'язаних,

зняття зі зберігання військової та спеціальної техніки з метою перевірки її боєздатності.

Білорусь готується приймати військові ешелони окупантів

Зауважимо, що 27 вересня телеграм-канал "Белорусский Гаюн" писав, що білорусь готується до масштабного прийому військових ешелонів з росії.

Раніше самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко доручив раді безпеки підготувати президентський захід з питань оборони держави через те, що "ситуація дуже серйозна".

Чи можливе відкриття ще одного фронту

Військовий експерт Олександр Мусієнко пояснив, що зараз дійсно існує ризик того, що росія повторить наступ з білорусі. Однак Україна буде готова до цього, бо українська розвідка та розвідка наших партнерів постійно спостерігає за рухом російських військ.

Щодо білорусі, то є ризик, що росіяни повторять звідти вторгнення. Однак кордон з білоруссю нині надзвичайно укріплений. Там систематично проводяться навчання, є українські сили, заміновані дороги. Тож наступати звідти доволі непросто,

– зауважив військовий експерт.

Він додав, що в лютому 2022 року регулярні навчені російські війська з сучасною зброєю не досягли успіху в наступу з білорусі. Мобілізованим і не навченим військовим без нормальної зброї не вдасться покращити той результат.

Варте уваги – Мусієнко пояснив, чи можливе відкриття ще одного фронту: дивіться відео