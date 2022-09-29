Натомість заінтригував секретар РНБО Олексій Данілов. Він сказав, що на засіданні ухвалять фундаментальні рішення.

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Фундаментальні рішення на засіданні

За словами Данілова, 30 вересня буде засідати також Ставка верховного головнокомандувача. Після неї відбудеться засідання РНБО.

Будуть прийняті важливі, я вважаю, фундаментальні рішення для нашої країни. Дочекайтеся завтра, і ви будете всі поінформовані про те, про що завтра говоритимемо на РНБО, і які рішення прийматимемо,

– сказав Данілов.

Він пообіцяв, що суспільство про все поінформують.

Останні заяви Данілова

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов казав, що у РНБО сумніваюся, що самопроголошений президент білорусі все ж схвалить рішення про напад на Україну. Але якщо з боку білорусі йтимуть війська, як це було 24 лютого, вони отримають таку відповідь, на яку не розраховували.

За словами Данілова, апарат РНБО розробив детальну інструкцію, як реагувати на ймовірне застосування росією тактичної ядерної зброї. Проте навіть такий сценарій не зупинить Україну в обороні територій.

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