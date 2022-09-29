Засідання призначили на 30 вересня. Про це повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров.

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Президент Володимир Зеленський скликає на завтра термінове засідання Ради національної безпеки та оборони України. Порядок денний та інші подробиці повідомимо згодом,

– розповів Никифоров.

Українцям доведеться дочекатися деталей. Натомість можна припустити, що таким чином наша влада реагує на те, що росія вирішила анексувати території України після псевдореферендумів.

Кремль 30 вересня хоче приєднати окуповані території

У кремлі, як повідомляв речник путіна дмітрій пєсков, готують підписання "договору про входження нових територій" – тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Кремлівський диктатор також готує нову промову, з якою може виступити 30 вересня. Відомо, що депутати держдуми отримали запрошення в кремль на 30 вересня на 15:00. Ймовірно, саме тоді путін хоче підписати договір про "входження" окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей у склад росії.

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