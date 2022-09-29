Колишній директор ЦРУ Девід Петреус в інтерв'ю 24 каналу назвав дві причини того, навіщо путіну ці псевдореферендуми. За його словами, все це для того, щоб пояснити мобілізацію і зігнати нових людей на війну під час призову.

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Росіянам треба, щоб вони зібрали звідти молодь і сказали – ну все, ви тепер громадяни росії, йдіть воюйте за ерефію. Це головна мета оцих перегонів з часом, які вони зараз намагаються виграти. Адже з першого жовтня починається призов у росії,

– розповів Петреус.

За його словами, друга причина анексії є те, що зараз путін зможе сказати, що це нібито російська територія, і ми її будемо захищати усіма можливими засобами, бо це наша земля.

При цьому Петреус наголошує, що путін повинен відмовитися від ідеї застосування ядерної зброї, якщо він все ж таки реально задумається про те, чим це все може для нього обернутися.

"Бо знову ж таки – це не змінить ситуацію на полі бою, але змінить ситуацію в глобальній перспективі, і налаштує абсолютно всіх проти нього. Навіть тих, хто не голосував раніше на Генасамблеї ООН за засудження дій росії, навіть ці країни не зможуть залишатись осторонь у випадку, якщо росія таки наважиться використати ядерну зброю", – вважає Петреус.

Він звернув увагу навіть на зустріч путіна з лідерами Індії та Китаю, які висловили свої побоювання. Адже перед Олімпійськими іграми росія та Китай оголосили про партнерство без кордонів, але як показує практика, кордони в них все ж таки є, і то добрячі.

Кремль вже назвав дату, коли загарбані території приєднають

Речник путіна дмітрій пєсков заявив, що у кремлі готують підписання "договору про входження нових територій" – тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Крім того, кремлівський диктатор готує нову промову, з якою може виступити 30 вересня.

За даними російських ЗМІ, депутати держдуми отримали запрошення в кремль на 30 вересня на 15:00. Ймовірно, саме тоді путін хоче підписати договір про "входження" окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей у склад росії.

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