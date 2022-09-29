На цьому наголосив директор ЦРУ Вільямс Бернс. Він зауважив, що часткова мобілізація може не принести ворогові бажаних результатів. І на це є вагомі причини.

Читайте також Після оголошеної мобілізації путін хоче кинути сили на Харків та Одесу, – Bloomberg

Призов 300 тисяч бійців ще нічого не означає

За словами Бернса, у російської армії є безліч проблем. І дефіцит особового складу, через що й відбувається часткова мобілізація, – лише одна з бід, з якою стикнулося військо ворога.

Навіть якщо у кремлі таки вдасться призвати таку кількість військових, це може не мати колосального впливу на ситуацію на фронті. І пов'язано це з тим, переконаний Бернс, що "мобіки" не матимуть ані достатніх знань, ані необхідного спорядження.

Бернс переконаний, що росія переживає не лише проблеми з особовим складом: відео

Навіть якщо він (путін – 24 канал) зможе мобілізувати 300 тисяч солдатів, це не означає, що він зможе кинути людей як "гарматне м'ясо" на фронт, багато з яких не будуть добре навчені, багато з яких не матимуть такого спорядження, необхідної їм матеріально-технічної підтримки,

– наголосив Бернс.

Мобілізовані повинні самі себе забезпечувати

І тут ніхто сперечатися з Бернсом не буде. Ба більше, підтверджують цей стан речей самі росіяни. Мобілізованим уже видають списки, в яких вказано, що потрібно мати з собою для "відрядження".

Сам документ отримав назву "Мінімальний набір майна, необхідного для відбуття у воєнне відрядження". Ми перелічимо частину зі списку:

Два рюкзаки на 60 і 20 літрів;

Спальний мішок;

Камуфляжний костюм;

Черевики;

Термобілизну;

10 пар шкарпеток;

2 пари трусів;

Новий телефон, без вказаних у ньому контактів;

Продуктовий набір на добу;

Капці.

А тепер найцікавіше: бронешолом і бронежилет лише бажано мати. Саме так вказано у документі. І це може свідчити про одне з двох: або захист не знадобиться, адже "мобіки" просто не встигнуть його одягнути. Або ж його нададуть на місці. Але знаємо ми цю "броню" російську, яка пробивається ледь не ударом ноги.

Нагадаємо, що раніше у розвідці Великої Британії висловили сумнів щодо мобілізації. Там зауважили, що росіяни просто не матимуть чим забезпечити ще 300 тисяч бійців.

Варте уваги – Арестович розповів, чи допоможуть російському війську мобілізовані солдати: дивіться відео