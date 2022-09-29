Володимир Зеленський подякував Анджею Дуді за потужну підтримку України, висловлену під час виступу на відкритті 77-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Також він вдячний за чітку позицію Польщі щодо невизнання так званих "референдумів".
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Зеленський поговорив із Дудою
Президенти Польщі та України погодилися з необхідністю потужної консолідованої реакції світу на незаконні дії росії, які руйнують основи міжнародного права. Також вони обговорили:
- конкретні кроки та заходи, над якими працюватимуть у цьому контексті,
- питання військової та оборонної співпраці.
Зеленський відзначив неоціненний внесок Польщі у зміцнення оборонних спроможностей України та важливість подальшої посиленої підтримки нашої країни. Також президент привітав Польщу з офіційним відкриттям газогону Baltic Pipeline.
Це – визначна подія для розбудови безпеки та зміцнення енергонезалежності всього регіону,
– зауважив Зеленський.
Президенти України та Польщі обговорили й актуальні питання двосторонніх відносин. Зеленський відзначив зменшення черг на українсько-польському кордоні та наголосив на:
- важливості подальших зусиль для збільшення пропускної здатності відповідних пунктів,
- зацікавленості української сторони у запровадженні спільного прикордонно-митного контролю в усіх пунктах пропуску та прискоренні роботи над двосторонньою угодою у цій сфері.
Лідери окремо відзначили започаткування на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку нового формату співпраці перших леді – у межах Люблінського трикутника.
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