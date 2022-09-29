Владимир Зеленский поблагодарил Анджею Дуду за мощную поддержку Украины, высказанную во время выступления на открытии 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Также он благодарен за четкую позицию Польши относительно непризнания так называемых "референдумов".

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Зеленский поговорил с Дудой

Президенты Польши и Украины согласились с необходимостью мощной консолидированной реакции мира на незаконные действия россии, разрушающие основы международного права. Также они обсудили:

конкретные шаги и меры, над которыми будут работать в этом контексте,

вопросы военного и оборонного сотрудничества.

Зеленский отметил неоценимый вклад Польши в укрепление оборонных возможностей Украины и важность дальнейшей усиленной поддержки нашей страны. Также президент поздравил Польшу с официальным открытием газопровода Baltic Pipeline.

Это – выдающееся событие для развития безопасности и укрепления энергонезависимости всего региона,

– отметил Зеленский.

Президенты Украины и Польши обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений. Зеленский отметил уменьшение очередей на украинско-польской границе и отметил:

важности дальнейших усилий для увеличения пропускной способности соответствующих пунктов,

заинтересованности украинской стороны во введении общего погранично-таможенного контроля во всех пунктах пропуска и ускорении работы над двусторонним соглашением в этой сфере.

Лидеры особо отметили начало на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке нового формата сотрудничества первых леди – в рамках Люблинского треугольника.

Обратите внимание! 29 сентября Зеленский также разговаривал с премьер-министром Италии Марио Драги. Они говорили о необходимости твердой реакции на проведение россией псевдореферендумов на оккупированных территориях и возможности продолжения оборонной помощи со стороны Италии. Кроме этого, глава государства рассказал Драги о ситуации на фронте.

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