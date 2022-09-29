Про це 24 каналу розповів політолог Олександр Морозов. За його словами, саме у п'ятницю, 30 вересня, у кремлі готують підписання "договорів про входження нових територій" – тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

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У росії готуються до анексії українських територій

Як зазначив політолог, того ж дня російський диктатор може виступити із посланням перед федеральними зборами.

Путін одразу оголосить, що оскільки так звані "договори" підписані, то процес може йти далі,

– сказав він.

Морозов припустив, що, ймовірно, одразу в п'ятницю або ж у понеділок можуть відбутися засідання обох палат російського парламенту, на яких ухвалять рішення про "включення" окупованих територій до складу росії.

Яка справжня мета путіна

За словами політолога, такий крок путіна демонструє, що ніяких переговорів з Україною кремль вести не збирається.

Ціль у путіна лише одна – ескалація конфлікту. Це нахабна і цинічна спроба домогтися капітуляції Києва. Ба більше, оскільки кремль прямо погрожує ядерною зброєю, він робить ставку на капітуляцію Заходу в цілому,

– наголосив Морозов.

Він додав, що йдеться про капітуляцію більш ніж 40 країн, які входять до альянсу підтримки України.

Якими будуть наслідки для росії

Політолог зазначив, що пряма анексія українських територій росією спричинить масштабні наслідки для кремля. Зокрема, країни Заходу оголосять про 8 пакет санкцій, який передбачатиме кілька важливих пунктів.

Блокування всіх морських портів для суден під російським прапором.

Подальше відключення від SWIFT.

Посилення обмежень щодо перетину кордонів західних країн для росіян.

Як зазначив Морозов, росіяни вже зараз жаліються, що їм не видають шенгенські візи.

З огляду на те, що робить кремль, російський паспорт взагалі не будуть розглядати як документ, який дає право хоча б на щось,

– зауважив політолог.

Чи застосує путін тактичну ядерну зброю

На думку Морозова, у посланні до федеральних зборів путін знову може погрожувати ядерною доктриною, яка нібито дозволяє росії застосувати ядерну зброю у разі загрози "територіальній цілісності".

Однак путін не використає ядерну зброю одразу. Україна буде продовжувати збройну боротьбу за звільнення окупованих територій, тим паче що ніхто анексію не визнає,

– зазначив політолог.

Він наголосив, що так зване "приєднання" окупованих територій до росії – доволі важливий факт для внутрішньої російської політики.

Однак з точки зору воєнного сценарію це майже нічого не означає. На фронті попереду наступи і контрнаступи, боротьба, обстріли. Ще є інші можливості ведення війни. До використання тактичної ядерної зброї ще дуже і дуже далеко,

– припустив Морозов.

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Росія хоче анексувати окуповані території: коротко