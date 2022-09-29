Оголошена кремлем мобілізація тільки поглиблюватиме кризові прояви у росії. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.
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Ресурси вичерпуються
Експерт зазначив, що політичне керівництво росії свідомо жене своїх громадян на забій.
"Ресурсів у них справді багато, але вони йдуть у минуле. Навіть зараз ми спостерігаємо ешелони військової техніки у Ростові-на-Дону, де вантажівки зняли зі зберігання. Там "КРАЗи"-225, які ставили ще у срср на зберігання. Вони їх знімають й воюватимуть на них", – пояснив фахівець.
Водночас він переконаний, що ця війна не триватиме 2 – 3 роки.
Думаю, що ні. Навіть за всіх позитивних речей, є поняття економіки та фінансів. Так ось, економіка росії вже захлинається від цієї хвилі, яку вони підняли з мобілізованими. Їм уже нема чим їх одягати та оснащувати. Також у росії назріває дефіцит тих речей, які потрібні мобілізованим,
– додав оглядач.
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Проблеми у росії
Жданов розповів, що рішення про мобілізацію прямо впливає на життя простих росіян. І такі явища тільки збільшуватимуться у масштабах.
На війну йдуть чоловіки. Вже є повідомлення, що нікому йти на зміни в автобусних парках, бо всі отримали повістки та пішли у військкомати. Міноборони їх вже не відпустить. Якщо зараз хоч одну людину відпустити офіційно, завтра ніхто не прийде до військкомату. Кожен знайде мільйон причин, щоб його не призвали,
– вважає аналітик.
На його думку, також у росії все більше з'являється розуміння про реальну ситуацію на лінії фронту в Україні.
"Що далі, то більше у росії збільшуватимуться проблеми. Подивимося, як вони продовжуватимуть цю мобілізацію й куди набиратимуть цих людей, бо навчальні центри вже не можуть прийняти таку кількість військовозобов'язаних. Ця війна навряд чи затягнеться на кілька років", – зазначив експерт.
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Скільки хочуть мобілізувати
Жданов вказав, що росіяни планують призвати 1,2 мільйона людей, яких мобілізуватимуть у два етапи.
Наразі вималювалася схема, яку вони хочуть провести за мобілізацією: до кінця року вони хочуть взяти до 500 тисяч людей, а наступного року – ще до 750 тисяч. Як це в них вийде – важко сказати, хоча ті ж мобілізовані особливо не пручаються. Вони живуть у надзвичайно складних умовах, якихось гадючниках та спортзалах. Ніхто не бунтує – всі згодні з цією рабською долею,
– переконаний фахівець.
За його словами, людські та технічні ресурси у росії є, але надалі виникатимуть запитання щодо їхньої якості.
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Ситуація у росії: що відомо
- 21 вересня глава кремля владімір путін підписав указ про часткову мобілізацію в росії. За ним кремль планує мобілізувати до 300 тисяч осіб.
- Усіх заінтригував 7 секретний пункт. Речник диктатора дмитро пєсков дав зрозуміти, що він стосується кількості мобілізованих. Згодом стало відомо, що москва хоче мобілізувати до мільйона осіб, однак за даними ЗМІ, кремль планує призов понад 1,2 мільйона росіян.
- Після оголошення рішення про мобілізацію у низці російських міст пройшли нечисленні акції протесту: мітингарів затримали, решту – розігнали. Прокуратура діє на випередження і погрожує учасникам мітингів ув'язненням до 15 років.
- Найбільші мітинги у ці дні відбуваються на російській частині Кавказу, зокрема у Дагестані. Учасники протестів вимагають від силовиків відпустити всіх затриманих на мітингах проти мобілізації. Місцеві анонсували нові масштабні протести.
- Путін розуміє, що позиції росії на Кавказі досить хиткі і його влада в регіоні добігає кінця. Тож перед тим, як врешті втратити там контроль, намагається розсварити кавказькі народи. Він наказав кадирову придушити протести у Дагестані.