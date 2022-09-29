Оголошена кремлем мобілізація тільки поглиблюватиме кризові прояви у росії. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.

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Ресурси вичерпуються

Експерт зазначив, що політичне керівництво росії свідомо жене своїх громадян на забій.

"Ресурсів у них справді багато, але вони йдуть у минуле. Навіть зараз ми спостерігаємо ешелони військової техніки у Ростові-на-Дону, де вантажівки зняли зі зберігання. Там "КРАЗи"-225, які ставили ще у срср на зберігання. Вони їх знімають й воюватимуть на них", – пояснив фахівець.

Водночас він переконаний, що ця війна не триватиме 2 – 3 роки.

Думаю, що ні. Навіть за всіх позитивних речей, є поняття економіки та фінансів. Так ось, економіка росії вже захлинається від цієї хвилі, яку вони підняли з мобілізованими. Їм уже нема чим їх одягати та оснащувати. Також у росії назріває дефіцит тих речей, які потрібні мобілізованим,

– додав оглядач.

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Проблеми у росії

Жданов розповів, що рішення про мобілізацію прямо впливає на життя простих росіян. І такі явища тільки збільшуватимуться у масштабах.

На війну йдуть чоловіки. Вже є повідомлення, що нікому йти на зміни в автобусних парках, бо всі отримали повістки та пішли у військкомати. Міноборони їх вже не відпустить. Якщо зараз хоч одну людину відпустити офіційно, завтра ніхто не прийде до військкомату. Кожен знайде мільйон причин, щоб його не призвали,

– вважає аналітик.

На його думку, також у росії все більше з'являється розуміння про реальну ситуацію на лінії фронту в Україні.

"Що далі, то більше у росії збільшуватимуться проблеми. Подивимося, як вони продовжуватимуть цю мобілізацію й куди набиратимуть цих людей, бо навчальні центри вже не можуть прийняти таку кількість військовозобов'язаних. Ця війна навряд чи затягнеться на кілька років", – зазначив експерт.

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Скільки хочуть мобілізувати

Жданов вказав, що росіяни планують призвати 1,2 мільйона людей, яких мобілізуватимуть у два етапи.

Наразі вималювалася схема, яку вони хочуть провести за мобілізацією: до кінця року вони хочуть взяти до 500 тисяч людей, а наступного року – ще до 750 тисяч. Як це в них вийде – важко сказати, хоча ті ж мобілізовані особливо не пручаються. Вони живуть у надзвичайно складних умовах, якихось гадючниках та спортзалах. Ніхто не бунтує – всі згодні з цією рабською долею,

– переконаний фахівець.

За його словами, людські та технічні ресурси у росії є, але надалі виникатимуть запитання щодо їхньої якості.

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