Протести росіян стануть масовими лише якщо путін втратить підтримку силовиків. Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

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Стан російського соціуму

Експерт вважає, що збільшення масштабів протестів у росії не лише на Кавказі свідчить про наростання динаміки невдоволення.

Ланцюгова реакція буде. На сьогодні російська влада позбувається тих, хто не хоче воювати, а хто готовий воювати проти України. Останніми замінятимуть вже вбитих росіян на українському фронті. Ці дві категорії – найбільш активні й мобільні люди, тому що старші залишаються вдома,

– пояснив Яковенко.

За його словами, так звані "дезертири" не хочуть "стати добривами в українському чорноземі", тому масово їдуть з росії до Грузії, Казахстану, Фінляндії тощо або ж просто ухиляються від призову.

"Політика путіна щодо війни та мобілізації призводить до того, що найбільш рухливі та молоді люди "викреслюються з життя". Це демографічні та антропологічний зрушення. Це дещо знижує протестний потенціал, оскільки люди, які могли протестувати – вони їдуть", – додав аналітик.

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Помирати чи протестувати

На думку опозиціонера, "народонаселення", яке залишилося у росії, не хоче помирати, тому стоятиме перед елементарним вибором: помирати або протестувати.

"Мало хто хоче помирати, тому протести наростатимуть. Ще й завдяки тому, що значна частина мобілізованих швидко приїдуть назад у мішках – як "груз 200". Перша інформація про поразки російської армії призведе до вибуху та обурення. Це вже видно по соловйову та інших "експертах", які обурюються подіями в Лимані. У їхньому розумінні, щось йде не так", – підкреслив Яковенко.

Він переконаний, що перебіг подій у росії йде до "логічного сценарію".

Силовики в якийсь момент перестануть підтримувати путіна. Тоді протести стануть масовими, і це все закінчиться. Коли це станеться – сказати важко, але каталізатором протесту є не лише доля близьких росіянам людей, а й становище на фронті. Це останнім часом дуже впливає на моральний стан у росії,

– резюмував оглядач.

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Ситуація у росії: що відомо