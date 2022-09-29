Протести росіян стануть масовими лише якщо путін втратить підтримку силовиків. Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.
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Стан російського соціуму
Експерт вважає, що збільшення масштабів протестів у росії не лише на Кавказі свідчить про наростання динаміки невдоволення.
Ланцюгова реакція буде. На сьогодні російська влада позбувається тих, хто не хоче воювати, а хто готовий воювати проти України. Останніми замінятимуть вже вбитих росіян на українському фронті. Ці дві категорії – найбільш активні й мобільні люди, тому що старші залишаються вдома,
– пояснив Яковенко.
За його словами, так звані "дезертири" не хочуть "стати добривами в українському чорноземі", тому масово їдуть з росії до Грузії, Казахстану, Фінляндії тощо або ж просто ухиляються від призову.
"Політика путіна щодо війни та мобілізації призводить до того, що найбільш рухливі та молоді люди "викреслюються з життя". Це демографічні та антропологічний зрушення. Це дещо знижує протестний потенціал, оскільки люди, які могли протестувати – вони їдуть", – додав аналітик.
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Помирати чи протестувати
На думку опозиціонера, "народонаселення", яке залишилося у росії, не хоче помирати, тому стоятиме перед елементарним вибором: помирати або протестувати.
"Мало хто хоче помирати, тому протести наростатимуть. Ще й завдяки тому, що значна частина мобілізованих швидко приїдуть назад у мішках – як "груз 200". Перша інформація про поразки російської армії призведе до вибуху та обурення. Це вже видно по соловйову та інших "експертах", які обурюються подіями в Лимані. У їхньому розумінні, щось йде не так", – підкреслив Яковенко.
Він переконаний, що перебіг подій у росії йде до "логічного сценарію".
Силовики в якийсь момент перестануть підтримувати путіна. Тоді протести стануть масовими, і це все закінчиться. Коли це станеться – сказати важко, але каталізатором протесту є не лише доля близьких росіянам людей, а й становище на фронті. Це останнім часом дуже впливає на моральний стан у росії,
– резюмував оглядач.
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Ситуація у росії: що відомо
- 21 вересня глава кремля владімір путін підписав указ про часткову мобілізацію в росії. За ним кремль планує мобілізувати до 300 тисяч осіб.
- Усіх заінтригував 7 секретний пункт. Речник диктатора дмитро пєсков дав зрозуміти, що він стосується кількості мобілізованих. Згодом стало відомо, що москва хоче мобілізувати до мільйона осіб, однак за даними ЗМІ, кремль планує призов понад 1,2 мільйона росіян.
- Після оголошення рішення про мобілізацію у низці російських міст пройшли нечисленні акції протесту: мітингарів затримали, решту – розігнали. Прокуратура діє на випередження і погрожує учасникам мітингів ув'язненням до 15 років.
- Найбільші мітинги у ці дні відбуваються на російській частині Кавказу, зокрема у Дагестані. Учасники протестів вимагають від силовиків відпустити всіх затриманих на мітингах проти мобілізації. Місцеві анонсували нові масштабні протести.
- Путін розуміє, що позиції росії на Кавказі досить хиткі і його влада в регіоні добігає кінця. Тож перед тим, як врешті втратити там контроль, намагається розсварити кавказькі народи. Він наказав кадирову придушити протести у Дагестані.