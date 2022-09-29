Тисячі чоловіків, яких можна було відправити воювати в Україну, намагаються втекти з росії. Часто вони перетинають кордон сушею, оскільки рейси в інші країни, куди можна потрапити без візи, дуже швидко закінчуються.

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Перші реакції

Після оголошення путінським режимом "часткової" мобілізації з Росії виїхала 261 тисяча чоловіків, як цілий армійський корпус. Кількість тих, хто втік, майже дорівнює кількості, яку російська влада хотіла мобілізувати для відправки на війну в Україну.

Перед тим, як було оголошено мобілізацію в інтернет-просторі росії, люди цікаво реагували. За даними Google Trends різко зросли запити "Як зламати руку?", "Як виїхати з росії?", "Куди можна виїхати з росії без візи?" та "відстрочка від армії".

Хто ці втікачі

Мобілізація торкнеться тих, хто вже відслужив, має військово-облікову спеціальність або бойовий досвід, а також призову на військову службу підлягатимуть громадяни, які перебувають у запасі.

Потенційно це ті люди, які воювали в першій і другій російсько-чеченській війні, російсько-грузинській війні та у війні в Сирії, а також колишні бійці незаконного збройного формування – ПВК "Вагнер", фактично бойовики, які втікають до Європи та в інші доступні для них відкриті країни.

Цікаво, як буде цивілізованим країнам, які візьмуть на себе відповідальність прийняти до себе "тіньових терористів"?

Тікають, як від чуми

У перші хвилини після оголошення мобілізації всі квитки на прямі рейси з Москви до Стамбула та Єревану були розпродані.

За кілька днів ситуація з виїздом росіян стала катастрофічною.

За даними російського сайту з планування поїздок aviasales.ru, у середу рейси з Москви до столиць Грузії, Туреччини та Вірменії, які не вимагають візи для російських громадян, були недоступні.

Однак, аби втекти з росії, залишаються ще сухопутні кордони. Великі черги з'явилися на пропускних пунктах із Грузією, Казахстаном, Монголією. У напрямку кордону з Україною вони, звісно, не висувалися.

Ті, хто не може виїхати чи полетіти, тікають у ліс, а є й ті, хто намагається дістатися до кордону пішки.

Траса на грузино-російському кордоні практично заблокована. Поліція у невизнаній "республіці" Південна Осетія перешкоджає просуванню автомобілів до кордону.



На кордоні росії та грузії

Щоб перетнути кордон, люди змушені були простояти в черзі до 20 годин, довжина якої досягає до 15 кілометрів.

Журналісти Euronews-Грузія на пропускному пункті Верхній Ларс поспілкувалися з громадянами росії, які в'їжджають до Грузії.

Більшість із них уникають говорити перед камерами. А ті, хто це робить, відкрито називають рішення путіна "божевіллям".

Росіянин, якому вдалося проїхати на територію Грузії, каже:

Черга була божевільна, кілометрів з десять! Сьогодні я прийшов сюди рано-вранці і лише зараз зміг пройти кордон.

Але все не так просто, громадянам росії, які хочуть в'їхати до Грузії, на кордоні потрібно підписувати документи, в яких вони визнають, що Росія – країна-окупант. Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов на своєму ютуб-каналі.

З часів війни 2008 року росія та Грузія не підтримували дипломатичних відносин: з цієї причини між двома країнами немає прямих авіарейсів.

Багато хто намагається зробити великий гак, щоб потрапити до Грузії, проїжджаючи транзитом через такі країни як Туреччина, Азербайджан та Вірменія, де в'їзна віза не потрібна.

На тлі того, що відбувається, рух "Дроа" і чимало грузинів рішуче виступають проти припливу росіян і влаштовують акції протесту.

Як заявили організатори акції, "безпрецедентний потік російських громадян, які в'їжджають до Грузії, збільшує ризики для національної безпеки та економіки, і країна не готова впоратися з потоком мігрантів".

Середня Азія не витримує росіян

Казахстан і Киргизстан стали одним із найпопулярніших напрямів для масової втечі громадян росії. Географічне розташування цих країн та можливість в'їзду без віз відкриває їм двері для втечі.

Вже стало відомо, що близько 98 000 росіян перейшли кордон Казахстану за тиждень, і ця кількість з кожним днем ​​зростає.



Черга на кордоні росії та Казахстану

Що стосується Киргизстану та низки інших середньоазіатських країн, ситуація там може обернутися для росіян плачевно.

Захисниця прав мігрантів Валентина Чупик, яка торік змушена була виїхати з росії через тиск влади через її правозахисну діяльність, закликала всіх бажаючих негайно виїжджати з росії. Про це вона написала на своїй фейсбук-сторінці.

Повернення мігрантів і наплив росіян до Центральної Азії на тлі мобілізації в росії загрожує зростанням політичної нестабільності та економічною кризою в регіоні.

Що робить Європа – зачиняє свої двері

Дев'ять країн Європи, а саме – Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди, – більше не приймають від громадян росії документи на оформлення туристичних віз. Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у своєму телаграм-каналі.

Ситуація у сусідніх країнах перетворюється на справжню некеровану порохову бочку. Апокаліптичні сцени вже відбуваються на кордонах росії. Чітку позицію займають країни Балтії та Польща. Латвія, Литва та Естонія повністю закрили свої кордони для громадян росії. Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау роз'яснив позицію Польщі в інтерв'ю PAP. За його словами, як з погляду політичної безпеки, так і з моральної точки зору "вкрай недоцільно" впускати росіян.

Інші країни, як от Фінляндія та Чехія, також поділяють позицію Польщі.

Фінляндія вирішила закрити кордони для російських "туристів", а Чехія не видаватиме гуманітарні візи громадянам росії, які рятуються від мобілізації, заявив міністр закордонних справ Ян Липавський.



Черги на кордоні з Фінляндією

Туреччина та Німеччина вітають вигнанців

"Російські дезертири, які рятуються від часткової мобілізації, можуть отримати притулок у Німеччині". Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Ненсі Фезер в інтерв'ю газеті Allgemeine Zeitung. Інформація оприлюднена з посиланням на агентство Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Кожен, хто мужньо протистоїть режиму путіна і тим самим наражається на велику небезпеку, може попросити притулку в Німеччині на підставі політичного переслідування, – зазначила вона.

"Протягом кількох місяців Німеччина приймала російських дисидентів, які зазнавали переслідувань та погроз", – додала вона.

Міністр юстиції Марко Бушман підтримав висловлювання Фезер.

"Усім, хто ненавидить шлях путіна і любить ліберальну демократію, раді у Німеччині", – написав він у своєму твіттері.

В аеропорту Стамбула йде постійний потік російських "туристів". Ціни на деякі квитки з Москви підскочили вдесятеро, а ті хто може собі дозволити – платять до 25 000 фунтів стерлінгів за місця в приватних літаках лише щоб покинути росію.

Дестабілізація Європи

Європа не вперше стикався з масовою міграцією і звичайно знає, які наслідки це може мати. Не кажучи вже про політичну дестабілізацію, економічні та соціальні проблеми, в країни Європи може проникнути велика кількість агентів російських спецслужб, які під виглядом біженців можуть розпочати "інтеграцію" у всі верстви суспільства.

Така практика роботи агентурних відомств росії доволі типова, тому перед навалою російських втікачів, Європі та її громадянам варто задуматися про свою безпеку.