На кордоні їх чекали грузини. Вочевидь, вони не дуже раді "z-патріотам" у своїй країні.

Цікаво Росія на кордоні з Грузією розмістить пункт воєнкомату: туди вже їде колона військової техніки

Russian deserters, you are not welcome

Так, грузини з прапорами України з плакатів запитували, навіщо росіяни тікають від війни, яку більшість з них підтримували. А також прямим текстом англійською мовою, великими літерами підкреслювали, що російських дезертирів у Грузії не чекають.

"Тепла" зустріч ухилянтів у Грузії / Фото з телеграм-каналу СтратКом ЗСУ

Однак минувши кордон, росіяни не позбуваються нагадувань про те, як до них ставляться у цивілізованому світі.



Чек у грузинському кафе / Фото з телеграм-каналу СтратКом ЗСУ

Фантастичні черги на російсько-грузинському кордоні

Біля російського Владикавказу зараз ​кілометрові черги авто, які намагаються перетнути кордон з Грузією на єдиному між країнами КПП "Верхній Ларс". Через це митні пости країни вже перевели в особливий режим роботи.

За словами журналіста Андрія Цаплієнко, затор сягає вже самого Владикавказа, тож деякі росіяни намагаються тікати пішки.

Черга на кордоні з Грузією: дивіться відео

Ба більше, цей величезний потік автомобілів видно навіть із космосу. Це показала компанія Maxar Technologies на своїх фото.

Черги на кордоні з Грузією / Фото Maxar Technologies

На черги також відреагував радник керівника ОП Михайло Подоляк, зазначивши, що росія зараз – "срср 2.0".

Реакція Подоляка на чергу росіян на кордоні: дивіться відео

Цікаво – росія пригнала БТР на кордон із Грузією: дивіться відео