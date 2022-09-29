На кордоні їх чекали грузини. Вочевидь, вони не дуже раді "z-патріотам" у своїй країні.
Цікаво Росія на кордоні з Грузією розмістить пункт воєнкомату: туди вже їде колона військової техніки
Russian deserters, you are not welcome
Так, грузини з прапорами України з плакатів запитували, навіщо росіяни тікають від війни, яку більшість з них підтримували. А також прямим текстом англійською мовою, великими літерами підкреслювали, що російських дезертирів у Грузії не чекають.
"Тепла" зустріч ухилянтів у Грузії / Фото з телеграм-каналу СтратКом ЗСУ
Однак минувши кордон, росіяни не позбуваються нагадувань про те, як до них ставляться у цивілізованому світі.
Чек у грузинському кафе / Фото з телеграм-каналу СтратКом ЗСУ
Фантастичні черги на російсько-грузинському кордоні
Біля російського Владикавказу зараз кілометрові черги авто, які намагаються перетнути кордон з Грузією на єдиному між країнами КПП "Верхній Ларс". Через це митні пости країни вже перевели в особливий режим роботи.
За словами журналіста Андрія Цаплієнко, затор сягає вже самого Владикавказа, тож деякі росіяни намагаються тікати пішки.
Черга на кордоні з Грузією: дивіться відео
Ба більше, цей величезний потік автомобілів видно навіть із космосу. Це показала компанія Maxar Technologies на своїх фото.
Черги на кордоні з Грузією / Фото Maxar Technologies
На черги також відреагував радник керівника ОП Михайло Подоляк, зазначивши, що росія зараз – "срср 2.0".
Реакція Подоляка на чергу росіян на кордоні: дивіться відео
Цікаво – росія пригнала БТР на кордон із Грузією: дивіться відео