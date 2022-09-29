На границе их ждали грузины. Очевидно, они не очень рады "z-патриотам" в своей стране.

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Russian deserters, you are not welcome

Так, грузины с флагами Украины с плакатов спрашивали, зачем россияне бегут от войны, которую большинство из них поддерживали. А также прямым текстом на английском языке, заглавными буквами подчеркивали, что российских дезертиров в Грузии не ждут.

"Теплая" встреча уклонистов в Грузии / Фото из телеграм-канала СтратКом ВСУ

Однако миновав границу, россияне не избавляются от напоминаний о том, как к ним относятся в цивилизованном мире.



Чек в грузинском кафе / Фото из телеграм-канала СтратКом ВСУ

Фантастические очереди на российско-грузинской границе

Возле российского Владикавказа сейчас километровые очереди авто, которые пытаются пересечь границу с Грузией на единственном между странами КПП "Верхний Ларс". Из-за этого таможенные посты страны уже перевели в особый режим работы.

По словам журналиста Андрея Цаплиенко, пробка достигает уже самого Владикавказа, поэтому некоторые россияне пытаются бежать пешком.

Очередь на границе с Грузией: смотрите видео

Более того, этот огромный поток автомобилей виден даже из космоса. Это показала компания Maxar Technologies на своих фото.

Очереди на границе с Грузией / Фото Maxar Technologies

На очереди также отреагировал советник руководителя ОП Михаил Подоляк, отметив, что россия сейчас – "ссср 2.0".

Реакция Подоляка на очередь россиян на границе: смотрите видео

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