Тысячи мужчин, которых можно было отправить воевать в Украину, пытаются бежать из россии. Часто они пересекают границу по суше, поскольку рейсы в другие страны, куда можно попасть без визы, очень быстро заканчиваются.

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Первые реакции

После объявления путинским режимом "частичной" мобилизации из россии уехала 261 тысяча мужчин, а это целый армейский корпус. Количество сбежавших почти равно количеству, которое российские власти хотели мобилизовать для отправки на войну в Украину.

Перед тем как была объявлена ​​мобилизация, в интернет-пространстве россии люди интересно реагировали. По данным Google Trends резко выросли запросы "Как сломать руку?", "Как уехать из россии?", "Куда можно выехать из россии без визы?" и "отсрочка от армии".

Кто эти беглецы

Мобилизация коснется уже отслуживших, имеющих военно-учетную специальность или боевой опыт, а также призыву на военную службу будут подлежать находящиеся в запасе граждане.

Потенциально это люди, которые воевали в первой и второй российско-чеченской войне, российско-грузинской войне и в войне в Сирии, а также бывшие бойцы незаконного вооруженного формирования – ЧВК "Вагнер", фактически боевики, бегущие в Европу и другие доступные для них открытые страны.

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Убегают, как от чумы

В первые минуты после объявления мобилизации все билеты на прямые рейсы из Москвы в Стамбул и Ереван были распроданы.

За несколько дней ситуация с выездом россиян стала катастрофической.

По данным российского сайта по планированию поездок aviasales.ru, в среду рейсы из Москвы в столицы Грузии, Турции и Армении, не требующие визу для российских граждан, были недоступны.

Однако, чтобы сбежать из россии, остаются еще сухопутные границы. Большие очереди появились на пропускных пунктах с Грузией, Казахстаном, Монголией. По направлению границы с Украиной они, конечно, не выдвигались.

Те, кто не может уехать или улететь, убегают в лес, а есть и те, кто пытается добраться до границы пешком.

Трасса на грузино-российской границе практически заблокирована. Полиция в непризнанной "республике" Южная Осетия препятствует продвижению автомобилей к границе.



На границе россии и грузии

Чтобы пересечь границу, люди вынуждены были простоять в очереди до 20 часов, длина которой достигает 15 километров.

Журналисты Euronews-Грузия на пропускном пункте Верхний Ларс пообщались с гражданами россии, въезжающими в Грузию.

Большинство из них избегают говорить перед камерами. А те, кто это делает, открыто называют решение путина "безумием".

Россиянин, которому удалось проехать на территорию Грузии, говорит:

Очередь была сумасшедшая, километров десять! Сегодня я пришел сюда ранним утром и только сейчас смог пройти границу.

Но все не так просто, гражданам россии, желающим въехать в Грузию, на границе нужно подписывать документы, в которых они признают, что россия – страна-оккупант. Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов на своем ютуб-канале.

Со времен войны 2008 года россия и Грузия не поддерживали дипломатические отношения: по этой причине между двумя странами нет прямых авиарейсов.

Многие пытаются сделать большой крюк, чтобы попасть в Грузию, проезжая транзитом через такие страны, как Турция, Азербайджан и Армения, где въездная виза не нужна.

На фоне происходящего движение "Дроа" и многие грузины решительно выступают против притока россиян и устраивают акции протеста.

Как заявили организаторы акции, "беспрецедентный поток въезжающих в Грузию российских граждан увеличивает риски для национальной безопасности и экономики, и страна не готова справиться с потоком мигрантов".

Средняя Азия не выдерживает россиян

Казахстан и Кыргызстан стали одним из самых популярных направлений для массового бегства граждан россии. Географическое расположение этих стран и возможность въезда без виз открывает им двери для побега.

Уже стало известно, что около 98 000 россиян перешли границу Казахстана за неделю, и это количество с каждым днем ​​растет.



Очередь на границе россии и Казахстана

Что касается Кыргызстана и ряда других среднеазиатских стран, ситуация там может обернуться для россиян плачевно.

Защитница прав мигрантов Валентина Чупик, которая в прошлом году вынуждена была выехать из россии из-за давления власти за ее правозащитную деятельность, призвала всех желающих немедленно уезжать из россии. Об этом она написала на своей фейсбук-странице.

Возвращение мигрантов и наплыв россиян в Центральную Азию на фоне мобилизации в россии чревато ростом политической нестабильности и экономическим кризисом в регионе.

Что делает Европа – закрывает свои двери

Девять стран Европы, а именно Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды, больше не принимают от граждан россии документы на оформление туристических виз. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в своем телеграм-канале.

Ситуация в соседних странах превращается в настоящую неуправляемую пороховую бочку. Апокалиптические сцены уже происходят на границах россии. Четкую позицию занимают страны Балтии и Польша. Латвия, Литва и Эстония полностью закрыли свои границы для граждан россии. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау разъяснил позицию Польши в интервью PAP. По его словам, как с точки зрения политической безопасности, так и с моральной точки зрения "крайне нецелесообразно" впускать россиян.

Другие страны, как Финляндия и Чехия, также разделяют позицию Польши.

Финляндия решила закрыть границы для российских "туристов", а Чехия не будет выдавать гуманитарные визы гражданам россии, спасающимся от мобилизации, заявил министр иностранных дел Ян Липавский.



Очереди на границе с Финляндией

Турция и Германия приветствуют изгнанников

"Российские дезертиры, спасающиеся от частичной мобилизации, могут получить убежище в Германии". Об этом заявила министр иностранных дел Германии Нэнси Фезер в интервью газете Allgemeine Zeitung. Информация обнародована со ссылкой на агентство Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Каждый, кто мужественно противостоит режиму путина и тем самым подвергается большой опасности, может попросить убежища в Германии на основании политического преследования,

– отметила она.

"В течение нескольких месяцев Германия принимала российских диссидентов, подвергавшихся преследованиям и угрозам", – добавила она.

Министр юстиции Марко Бушман поддержал высказывания Фезер.

Всем, кто ненавидит путь путина и любит либеральную демократию, рады в Германии,

– написал он в своем твиттере.

В аэропорту Стамбула идет постоянный поток российских "туристов". Цены на некоторые билеты из Москвы подскочили в десять раз, а те, кто может себе позволить – платят до 25 000 фунтов стерлингов за места в частных самолетах, только чтобы покинуть россию.

Дестабилизация Европы

Европа не в первый раз сталкивался с массовой миграцией и обычно знает, какие последствия это может иметь. Не говоря уже о политической дестабилизации, экономических и социальных проблемах, в страны Европы может проникнуть большое количество агентов российских спецслужб, которые под видом беженцев могут начать "интеграцию" во все слои общества.

Такая практика работы агентурных ведомств россии достаточно типична, поэтому перед нашествием российских беглецов Европе и ее гражданам следует задуматься о своей безопасности.