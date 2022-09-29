Объявленная кремлем мобилизация будет только усугублять кризисные проявления в россии. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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Ресурсы иссякают

Эксперт отметил, что политическое руководство россии сознательно гонит своих граждан на убой.

"Ресурсов у них действительно много, но они уходят в прошлое. Даже сейчас мы наблюдаем эшелоны военной техники в Ростове-на-Дону, где грузовики сняли с хранения. Там "КРАЗы"-225, которые ставили еще в СССР на хранение. Они их снимают и будут воевать на них", – объяснил специалист.

В то же время он убежден, что эта война не будет длиться 2 – 3 года.

Думаю, что нет. Даже при всех положительных вещах есть понятие экономики и финансов. Так вот, экономика россии уже захлебывается от этой волны, которую они подняли с мобилизованными. Им уже нечем их одевать и оснащать. Также в россии назревает дефицит тех вещей, которые нужны мобилизованным,

– добавил обозреватель.

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Проблемы в россии

Жданов рассказал, что решение о мобилизации напрямую влияет на жизнь простых россиян. И такие явления будут только увеличиваться в масштабах.

На войну идут мужчины. Уже есть сообщение, что некому идти на смены в автобусных парках, потому что все получили повестки и пошли в военкоматы. Минобороны их уже не отпустит. Если сейчас хоть одного человека отпустить официально, завтра никто не придет в военкомат. Каждый найдет миллион причин, чтобы его не призвали,

– считает аналитик.

По его мнению, также у россии все больше появляется понимание реальной ситуации на линии фронта в Украине.

"Чем дальше, тем больше в россии будут увеличиваться проблемы. Посмотрим, как они будут продолжать эту мобилизацию и куда будут набирать этих людей, потому что учебные центры уже не могут принять такое количество военнообязанных. Эта война вряд ли затянется на несколько лет", – отметил эксперт.

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Сколько хотят мобилизовать

Жданов указал, что россияне планируют призвать 1,2 миллиона человек, которых будут мобилизовать в два этапа.

Пока вырисовалась схема, которую они хотят провести по мобилизации: до конца года они хотят взять до 500 тысяч человек, а в следующем году – еще до 750 тысяч. Как это у них получится – трудно сказать, хотя те же мобилизованные особо не сопротивляются. Они живут в чрезвычайно сложных условиях, каких-то гадюшниках и спортзалах. Никто не бунтует – все согласны с этой рабской судьбой,

– убежден специалист.

По его словам, человеческие и технические ресурсы у россии есть, но в дальнейшем будут возникать вопросы по их качеству.

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