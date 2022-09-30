Однако, по мнению политолога Марьяны Буджерин, это очень маловероятный вариант. Об этом она сказала во время эксклюзивного стрима, который транслировал 24 канал.

Стол внимания Столтенберг прокомментировал вероятность ядерного удара России по Украине

Почему Запад не сможет предоставить ядерное оружие Украине

Дело в том, что в мире существует договор о нераспространении ядерного оружия (НЯЗ), который существует более 50 лет. Его членами являются большинство стран мира – 190 государств, в том числе Украина.

По этому договору страны не имеют права передавать ядерное оружие и контроль над этим оружием неядерным странам. Это будет очень грубое нарушение этого договора, на которое США не пойдут,

– замечает Буджерин.

Более вероятным, считает политолог, распространение "ядерного зонта" на территории Украины. Здесь у нас нет никаких договорных обязательств.

"В плане политического шага, возможно, США может угрожать ответным ударом в случае, если Россия решится нанести ядерный удар", – считает она.

Однако более вероятно, убежден Буджерин, конвенционный военный ответ – высокоточными современными средствами.

Ядерный шантаж кремлевского диктатора: последние новости

Накануне кремлевский диктатор Владимир Путин снова пригрозил миру применением ядерного оружия. Он заявил, что Россия будет использовать "все имеющиеся средства".

Однако вскоре руководство государства-агрессор получило предупреждение: ответ США и Запада будет решительным. Так, Россия неизбежно столкнется с катастрофическими последствиями, если применит ядерное оружие в Украине.

Ядерный шантаж – излюбленный инструмент русского диктатора и кремлевских пропагандистов. В ГУР отметили, что сегодня угроза применения Россией тактического ядерного оружия в Украине является самой высокой с 24 февраля.

По мнению политолога Андрея Вигиринского, нужно четко отдавать себе отчет, что Россия действительно может применить ядерное оружие. Однако это не должно стать поводом для капитуляции Украины или капитуляции в поддержке среди международных партнеров.

Вероятность ядерного удара прокомментировал секретарь СНБО Алексей Данилов. Он отметил, что тактическое ядерное оружие не может нанести поражение большой площади, однако следует готовиться к любому сценарию, ведь есть сумасшедший сосед.

Тема – Война перейдет на территории России, если она применит ядерное оружие в Украине: смотрите видео