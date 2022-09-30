30 вересня Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу провів терміновий брифінг для ЗМІ, передає 24 канал. Серед іншого, Столтенберг заявив про посилення "ядерної риторики" Росії та засудив спроби анексувати українські території.

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Україна – це жертва, а не агресор

За словами Генсека НАТО, відповідальний за цю війну лише Путін. Україна – це жертва агресії, а Росія – агресор, тому світ надалі підтримуватиме нашу державу.

Якщо Росія припинить воювати – то буде мир. Якщо Зеленський та Україна припинять воювати – то Україна припинить своє існування як незалежна країна,

– сказав Столтенберг.

Окрім того, він зазначив, що проведення псевдореферендумів та анексія територій "не змінює суті". Україна має право повернути собі захоплені Росією землі.

Генеральний секретар переконаний, що Росія, а не Україна, робить усе, щоб призвести до ескалації цього конфлікту. Зокрема, проводить незаконні "голосування", часткову мобілізацію та погрожує світу ядерною зброєю.

Варте уваги – що сказав Столтенберг у терміновому зверненні: дивіться відео

Путіну не вдасться переконати НАТО не підтримувати нашу державу

Єнс Столтенберг сказав, що Путін робитиме усе, аби відвернути світ від України. Однак йому це не вдасться зробити.

Це в наших власних інтересах – забезпечити, щоб президент Путін не виграв. Якщо він виграє, це означатиме, що авторитарні країни, зокрема Росія, зможуть досягати своїх цілей силою,

– повідомив Генсек НАТО.

Генеральний секретар наголосив, якщо "брязкання ядерною зброєю" державою-терористкою завадить підтримувати Україну, то це означатиме, що світ погодився на ядерний шантаж.

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Ядерна війна не може бути виграна

На думку Столтенберг, ядерна риторика Путіна небезпечна та безрозсудна. Росія повинна розуміти, що не можливо виграти ядерну війну й будуть наслідки для Кремля, якщо він натисне на "ядерну кнопку".

Нагадаємо, нещодавно 24 канал писав про те, що дає Путіну анексія українських територій. Диктатор може використати це для посилення ядерного шантажу та тиску на Білорусь. Світ повинен відреагувати на це та завадити Росії продовжувати терор.