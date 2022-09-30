Прогнозувати розвиток подій на контитенті після божевільного рішення російського військово-політичного керівництва – марна справа. Адже якщо на фронтах ініціатива перебуває в руках Сил оборони України, то на політичному поприщі Путін її перехопив. Наразі все залежить від того, як реагуватиме Москва на деокупацію захоплених нею територій.

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Анексія українських земель дала кремлівському кривавому царю додаткові можливості щодо прийняття "законних" рішень про оголошення війни Україні, введення воєнного стану у частинах російської території, а також до збільшення тиску на Білорусь для її участі у бойових діях. Крім того, своїм шоу Путін "легалізував" ядерний шантаж всього світу.

Мобілізація повноцінно перекинулася на окуповані частини Запоріжжя та Херсонщини

Звісно, ніхто у світі не визнає анексію захоплених Росією територій, окрім Еритреї та, можливо, КНДР із Білоруссю. Західні держави безсумнівно введуть проти країни-агресорки санкції. Однак чи будуть вони нищівними для російської економіки, прогнозувати складно.

Принаймні до оголошення анексії у Євросоюзі не розглядали у восьмому пакеті санкцій варіантів ембарго на купівлю російської нафти, не збиралися вводити обмеження проти "Росатома" та не збиралися визнавати Росію державою-спонсором тероризму. Приблизно те саме можна сказати й про Велику Британію та США.

Точно можна казати лише про дві речі: підтримка України партнерами буде посилюватись, а Росія відправить на війну жителів частин Херсонської та Запорізької областей, де почнеться примусова мобілізація чоловіків.

Путін абсолютно точно не відмовиться від своїх ідей знищення України, не зупиниться на досягнутому та сидітиме в обороні виключно через те, що наразі не може далі йти у наступ. Але він залюбки продовжить тактику залучення до війни українців. Немає жодних сумнівів у тому, що мешканців всіх окупованих територій російський президент вважає українцями, через що ненавидить їх всім серцем. До того ж, відправлення примусово мобілізованих на війну проти ЗСУ – ідеальна тактика для бункерного сучасного Гітлера. Бо змушувати воювати проти України її ж громадян для Росії дешево та зручно.

Кремль стоїть на роздоріжжі

Що ж стосується безпосередньо стратегії ведення війни проти України, то після оголошення анексії Москва опинилася перед вибором: або оголосити нам війну, або ж завершити "спеціальну воєнну операцію" та перейти до так званої "контртерористичної". Мовляв, відтепер Росія не "захищає народи Донбасу", а "відбиває атаки ворога на власні території". Будь-яке рішення за умов гри у довгу призведе до поразки відверто нацистської країни, однак росіяни, схоже, цього не розуміють.

Звісно, очільник орди може апелювати до Лукашенка та звертатися до нього за допомогою як до члена ОДКБ. Може намагатися перезібрати нову армію та робити спроби походу на Київ, але якщо спроби захопити українську столицю силами професійної армії призвели лише до гучної військової поразки, то важко уявити, як у генштабі Росії плануватимуть подібну операцію з використанням зграї аматорів на застарілій техніці.

Цілком ймовірно, що Путін дійсно розраховує на те, що йому вдасться змусити Захід відмовитися від підтримки України за рахунок ядерного шантажу. Але при цьому застосування неконвенційної зброї взагалі може звести нанівець всі сподівання бункерного діда на якийсь вихід із ситуації, в яку він загнав Росію. Адже у цьому випадку від нього, скоріш за все, відвернеться навіть Північна Корея.

Звісно, на поле бою використання ядерного озброєння може вкрай серйозно вплинути, однак саме тактичні заряди не зможуть змінити ситуацію докорінно. Росія здатна нанести Україні багато болісних уражень, але їй ніколи не виграти цю загарбницьку війну. І всі території, які наразі є окупованими, рано чи пізно повернуться додому. Бо кривава імперська федерація розвалиться.

Через рік, 5, 10 чи 30, але це безсумнівно станеться, бо російська імперія проявила свою слабкість, виявилася непідготовленою до існування у тотальній ізоляції, без повноцінного виходу на ринки збуту енергетичних носіїв, без доступу до технологій.

Саме через це всі оголошені Путіним рішення про анексії, проведення мобілізацій та шантаж ядерною палицею здатні серйозно погіршити ситуацію для України, але не призведуть до нашої поразки.