Секретар РНБО наголосив, що це абсолютно незаконні дійства. Він навіть уявити не може, щоб якась інша країна у цивілізованому світі дозволила собі проводити "референдуми" на території іншої держави. Данілов зазначив, що це театр абсурда.

До речі Стратегічну ядерну зброю путін точно використовувати не буде, – Данілов

Президент збирає засідання РНБО. Якщо там (в росії – 24 канал) будуть прийняті ті чи інші рішення, відповідь нашої країни буде миттєва,

– зазначив Данілов.

Чиновник привідкрив завісу щодо завтрашнього засідання РНБО. Він анонсував, що будуть прийняті важливі фундаментальні рішення для нашої країни. Однак додав, що про це розкажуть вже після засідання.

Що відомо про псевдореферендуми

Після проведення фейкового "голосування" гауляйтери Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей направили звернення до путіна з проханням визнати це.

У кремлі анонсували підписання "договору про входження нових територій". путін скликав радбез.

За даними російських ЗМІ, депутати держдуми отримали запрошення в кремль на 30 вересня на 15:00. Ймовірно, саме тоді путін хоче підписати договір про "входження" окупованих територій до складу росії.

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