Секретарь СНБО отметил, что это абсолютно незаконные действия. Он даже представить не может, чтобы какая-нибудь другая страна в цивилизованном мире позволила себе проводить "референдумы" на территории другого государства. Данилов отметил, что это театр абсурда.

Кстати Стратегическое ядерное оружие путин точно использовать не будет, – Данилов

Президент собирает заседание СНБО. Если там (в россии – 24 канал) будут приняты те или иные решения, ответ нашей страны будет мгновенным,

– отметил Данилов.

Чиновник приоткрыл занавес относительно завтрашнего заседания СНБО. Он анонсировал, что будут приняты важные фундаментальные решения нашей страны. Однако добавил, что об этом расскажут уже после заседания.

Что известно о псевдореферендумах

После проведения фейкового "голосования" гауляйтеры Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей направили обращение к путину с просьбой признать это.

В кремле анонсировали подписание "договора о вхождении новых территорий". Путин созвал совбез.

По данным российских СМИ, депутаты госдумы получили приглашение в кремль на 30 сентября в 15:00. Вероятно, именно тогда путин хочет подписать договор о "вхождении" оккупированных территорий в состав россии.

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