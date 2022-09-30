30 сентября Генеральный секретарь Североатлантического альянса провел срочный брифинг для СМИ, передает 24 канал. Среди прочего Столтенберг заявил об усилении "ядерной риторики" России и осудил попытки аннексировать украинские территории.

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Украина – это жертва, а не агрессор

По словам Генсека НАТО, ответственен за эту войну только Путин. Украина – это жертва агрессии, а Россия – агрессор, поэтому мир в дальнейшем будет поддерживать наше государство.

Если Россия перестанет воевать – будет мир. Если Зеленский и Украина прекратят воевать – Украина прекратит свое существование как независимая страна,

– сказал Столтенберг.

Кроме того, он отметил, что проведение псевдореферендумов и аннексия территорий "не меняет сущности". Украина имеет право вернуть себе захваченные Россией земли.

Генеральный секретарь убежден, что Россия, а не Украина делает все, чтобы привести к эскалации этого конфликта. В частности, проводит незаконные "голосования", частичную мобилизацию и угрожает миру ядерным оружием.

Достойно внимания – что сказал Столтенберг в срочном обращении: смотрите видео

Путину не удастся убедить НАТО не поддерживать наше государство

Йенс Столтенберг сказал, что Путин будет делать все, чтобы отвлечь мир от Украины. Однако ему это не удастся сделать.

Это в наших собственных интересах – обеспечить, чтобы президент Путин не выиграл. Если он выиграет, это означает, что авторитарные страны, в частности Россия, смогут достигать своих целей силой,

– сообщил Генсек НАТО.

Генеральный секретарь подчеркнул, что если "бряцание ядерным оружием" государством-террористом помешает поддерживать Украину, то это будет означать, что мир согласился на ядерный шантаж.

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Ядерная война не может быть выиграна

По мнению Столтенберга, ядерная риторика Путина опасна и безрассудна. Россия должна понимать, что невозможно выиграть ядерную войну и будут последствия для Кремля, если он нажмет на "ядерную кнопку".

Напомним, недавно 24 канал писал о том, что дает Путину аннексия украинских территорий. Диктатор может использовать это для усиления ядерного шантажа и давления на Беларусь. Мир должен отреагировать на это и помешать России продолжать террор.