Про це під час брифінгу заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє 24 канал. За його словами, Альянс непохитно підтримує незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

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Рішення про вступ України в НАТО прийматимуть усі члени

Столтенберг зазначив, що НАТО залишається рішучим у своїй допомозі та підтримці України, яка захищається від російських окупантів.

"Кожна демократична країна має право подати таку заявку (на членство в НАТО – 24 канал). Ми говорили неодноразово, що двері НАТО – відчинені. Ми це продемонстрували за останні роки", – додав генсек Альянсу.

Він зауважив, що союзники по НАТО під час саміту в Мадриді заявили, що підтримують Україну у виборі свого шляху, а саме до якої структури безпеки вона хоче входити.

Рішення про членство прийматимуть всі 30 союзників. Ми прийматимемо його шляхом консенсусу. Наш фокус уваги зараз зорієнтований на негайному наданні допомоги Україні у захисті від брутальної агресії Росії,

– наголосив Столтенберг.

Генсек НАТО підсумував, що саме підтримка України є наразі основними зусиллями Альянсу.

Дивіться брифінг генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга:

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