Україна розуміє, що рішення про вступ потребує консенсусу всіх членів Альянсу. Також розуміє, що треба вийти на такий консенсус. Про це президент заявив у своєму звернення після засідання РНБО.

Важливо Україна подає термінову заявку на вступ до НАТО

Зеленський попросив гарантії безпеки

Саме тому, поки цей процес триватиме, Україна пропонує реалізувати наші пропозиції щодо гарантій безпеки для України і всієї Європи згідно з Київським безпековим договором. Він розроблений і представлений нашим партнерам.

Безпека не має альтернатив. Але потрібна рішучість, щоб її гарантувати,

– наголосив Зеленський.

Він додав, що Україна робить визначальний крок, підписуючи заявку на вступ у пришвидшеному порядку до НАТО.

Україна де-факто – у НАТО

Президент наголосив, що Україна й НАТО довіряють та допомагають одне одному

"Це і є Альянс. Де-факто. Сьогодні Україна подає заявку, щоб зробити це де-юре", – сказав Зеленський.

Він навів приклад, як цьогоріч Фінляндія та Швеція розпочали приєднання до Альянсу без Плану дій щодо членства. Це буде справедливо і для України.

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