Попри це, Україна буде в НАТО. Про це 24 каналу розповів політичний та економічний експерт Валерій Клочок.
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НАТО не відмовляється
Політичний експерт наголошує: заявка не робилася без погодження з Альянсом та США. Варто зауважити, що одразу три посадовці у США, Джейк Салліван, Ентоні Блінкен та Ненсі Пелосі, зробили абсолютно однакові заяви. Вони акцентували на тому, що наразі потрібно зосередитися на гарантіях безпеки для України.
Але ніхто не відмовив, врешті-решт. Цей процес треба пройти,
– сказав політолог.
Наразі процес запускається. Наступний крок передбачає роботу наших дипломатичних представників з країнами-членами Альянсу. "І тут настане важливий момент: ми побачимо, хто в цій сім'ї "щур". Бо такі там є", – наголосив Клочок.
Найімовірніше, опиратимуться такі країни: Угорщина, Туреччина, Болгарія та інші. "Будуть торги всередині, політичні пертурбації, і ми рано чи пізно вийдемо на формат членства", – відзначив він.
Уявімо, що нас приймуть до НАТО незабаром – до завершення війни. "Ми маємо бути свідомими й розуміти, що цього не станеться", – підкреслив Клочок.
Важливий сигнал
Політичний та економічний експерт наголошує: подання заявки на прискорений вступ до НАТО відбулося саме в той день, коли Путін підписав так звані "міжнародні договори" про визнання незалежними окремих регіонів України. Ба більше, ніхто не висловився проти.
Таким чином, пояснює Клочок, Путіну сказали: "На кожен крок ти отримуватимеш ще більше протистояння. Якщо тобі не доходить через голову, дійде через ноги та інші місця тіла".
Окрім цього, на "церемонії" анексії частини України у Кремлі путінські посіпаки та зрадники були не у гуморі. "Ці кислі морди спостерігали за тим, як вмирає режим Путіна", – зауважив Клочок. Звичайно, дехто з них хоче, щоб цей процес був довшим.
А заявка на вступ у НАТО – це маркер того, що цей процес прискорюється. До 24 лютого це видавалося фантастикою, а сьогодні це вже реальність,
– зазначив він.
Клочок переконаний: якщо за добу ніхто не сказав "ні" – це означає, що ми будемо членами Альянсу.
Реакції на заявку України в НАТО / Є важливий сигнал: дивіться відео
Чи зможуть "натиснути" на країни, які опиратимуться
На переконання політичного експерта, Альянс може "дотиснути" країни, які виступають проти нашого членства. Це питання консенсусу та компенсацій.
До прикладу, у 8 санкційному пакеті передбачено обмеження цін на нафту. "Я не вірив, що це буде. Категорично виступали Кіпр та інші країни, які займаються транспортуванням. З ними домовилися і сказали: "Не питання, ви отримаєте компенсації", – пояснив Клочок.
Варто й згадати набуття Україною статусу кандидата в члени Європейського Союзу. Угорський лідер Віктор Орбан категорично проти рішення ЄС, однак потім передумав.
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Так, розпочинається внутрішньополітичний процес – зміщення з посад когось, заміна влади в якійсь країні. Усунути від влади можуть того ж Орбана.
"Така ракова пухлина на тілі Європейського Союзу не може бути. Він же ідіот вищого ґатунку! Він робить заяви абсолютно не у розрізі й не у контексті ЄС, лише йому шкодить. Врешті-решт Євросоюзу потрібно ухвалити якесь рішення з цього приводу. Це не втручання у внутрішню політику Угорщини. Зараз Угорщина втручається у внутрішню політику Європи", – сказав експерт. Тому мають бути застосовані належні заходи.
Якщо наше набуття членства в Альянсі лише прискорить їх – ми вбиваємо одразу трьох зайців. Тому я не бачу проблеми в тому, що хтось зараз може виступає проти,
– сказав Клочок.
З цими країнами працюватимуть – торгуватимуться, пропонуватимуть компенсації, зміщуватимуть з посад у різний спосіб, інсценуватимуть вибори.
"Це – велика політика, і так має бути. Вона спрямована на побудову стабільності у світі", – підсумував політичний та економічний експерт.
Вступ України до НАТО: останні новини
- Україна подала заявку на вступ до НАТО за прискореною процедурою. Переговори про це тривали вже певний час, і сьогодні Альянс вже готовий по-іншому сприймати Україну.
- Лідери 9 країн НАТО у Східній та Центральній Європі відреагували на спробу Росії анексувати українські території. Президенти заявили, що підтримують суверенітет нашої держави та закликали збільшити військову допомогу Україні. Крім того, вони акцентували на підтримці рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 на якому тодішній Генсек Яап де Хооп Схеффер заявив, що Україна та Грузія у майбутньому стануть членами НАТО.
- У Пентагоні назвали обов'язкову умову вступу України до Північноатлантичного Альянсу. Головне – колективне рішення усіх держав-членів.
- На жаль, будуть держави, які перешкоджатимуть нашому членству. Політолог Олександр Антонюк наголошує: доведеться докласти чимало зусиль, аби їх переконати. Однак важливо, що розпочалася дискусія, яка дозволить просунути певні безпекові гарантії країн, які свого часу були підписантами "Будапештського меморандуму". Передовсім мовиться про Британію та США. Це країни, які володіють ядерною зброєю.
- Прогнозувати терміни вступу України до Північноатлантичного Альянсу дуже складно. Та політолог Микола Давидюк вважає, що рік може бути тим дедлайном, коли ми прийдемо в НАТО. "Це не багато і не мало, це достатньо твереза оцінка" – вважає він.