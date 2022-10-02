Попри це, Україна буде в НАТО. Про це 24 каналу розповів політичний та економічний експерт Валерій Клочок.

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НАТО не відмовляється

Політичний експерт наголошує: заявка не робилася без погодження з Альянсом та США. Варто зауважити, що одразу три посадовці у США, Джейк Салліван, Ентоні Блінкен та Ненсі Пелосі, зробили абсолютно однакові заяви. Вони акцентували на тому, що наразі потрібно зосередитися на гарантіях безпеки для України.

Але ніхто не відмовив, врешті-решт. Цей процес треба пройти,

– сказав політолог.

Наразі процес запускається. Наступний крок передбачає роботу наших дипломатичних представників з країнами-членами Альянсу. "І тут настане важливий момент: ми побачимо, хто в цій сім'ї "щур". Бо такі там є", – наголосив Клочок.

Найімовірніше, опиратимуться такі країни: Угорщина, Туреччина, Болгарія та інші. "Будуть торги всередині, політичні пертурбації, і ми рано чи пізно вийдемо на формат членства", – відзначив він.

Уявімо, що нас приймуть до НАТО незабаром – до завершення війни. "Ми маємо бути свідомими й розуміти, що цього не станеться", – підкреслив Клочок.

Важливий сигнал

Політичний та економічний експерт наголошує: подання заявки на прискорений вступ до НАТО відбулося саме в той день, коли Путін підписав так звані "міжнародні договори" про визнання незалежними окремих регіонів України. Ба більше, ніхто не висловився проти.

Таким чином, пояснює Клочок, Путіну сказали: "На кожен крок ти отримуватимеш ще більше протистояння. Якщо тобі не доходить через голову, дійде через ноги та інші місця тіла".

Окрім цього, на "церемонії" анексії частини України у Кремлі путінські посіпаки та зрадники були не у гуморі. "Ці кислі морди спостерігали за тим, як вмирає режим Путіна", – зауважив Клочок. Звичайно, дехто з них хоче, щоб цей процес був довшим.

А заявка на вступ у НАТО – це маркер того, що цей процес прискорюється. До 24 лютого це видавалося фантастикою, а сьогодні це вже реальність,

– зазначив він.

Клочок переконаний: якщо за добу ніхто не сказав "ні" – це означає, що ми будемо членами Альянсу.

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Чи зможуть "натиснути" на країни, які опиратимуться

На переконання політичного експерта, Альянс може "дотиснути" країни, які виступають проти нашого членства. Це питання консенсусу та компенсацій.

До прикладу, у 8 санкційному пакеті передбачено обмеження цін на нафту. "Я не вірив, що це буде. Категорично виступали Кіпр та інші країни, які займаються транспортуванням. З ними домовилися і сказали: "Не питання, ви отримаєте компенсації", – пояснив Клочок.

Варто й згадати набуття Україною статусу кандидата в члени Європейського Союзу. Угорський лідер Віктор Орбан категорично проти рішення ЄС, однак потім передумав.

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Так, розпочинається внутрішньополітичний процес – зміщення з посад когось, заміна влади в якійсь країні. Усунути від влади можуть того ж Орбана.

"Така ракова пухлина на тілі Європейського Союзу не може бути. Він же ідіот вищого ґатунку! Він робить заяви абсолютно не у розрізі й не у контексті ЄС, лише йому шкодить. Врешті-решт Євросоюзу потрібно ухвалити якесь рішення з цього приводу. Це не втручання у внутрішню політику Угорщини. Зараз Угорщина втручається у внутрішню політику Європи", – сказав експерт. Тому мають бути застосовані належні заходи.

Якщо наше набуття членства в Альянсі лише прискорить їх – ми вбиваємо одразу трьох зайців. Тому я не бачу проблеми в тому, що хтось зараз може виступає проти,

– сказав Клочок.

З цими країнами працюватимуть – торгуватимуться, пропонуватимуть компенсації, зміщуватимуть з посад у різний спосіб, інсценуватимуть вибори.

"Це – велика політика, і так має бути. Вона спрямована на побудову стабільності у світі", – підсумував політичний та економічний експерт.

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