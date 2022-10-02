Такі, на жаль, будуть. Нам доведеться докласти чимало зусиль, щоб переконати ці держави підтримати нас. Про це 24 каналу сказав політолог Олександр Антонюк.

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Важливо просунути безпекові гарантії

За словами Антонюка, варто згадати Фінляндію та Швецію. Так, Туреччина виступала проти їхнього вступу, однак за допомогою США Ердоган отримав преференції й підтримав рішення.

Сьогодні популярність України виросла в рази. Наші ЗСУ – це щось дуже фантастичне в очах дуже багатьох політиків різних країн,

– наголосив він.

Однак важливо розуміти: найближчі декілька років нас до НАТО не приймуть. Але дискусія, яка вже зародилася, дозволить просунути певні безпекові гарантії країн, які свого часу були підписантами "Будапештського меморандуму". Передовсім мовиться про Британію та США. Це країни, які володіють ядерною зброєю.

"Нам потрібна ядерна парасолька цих країн, зокрема і НАТО", – підкреслив політолог.

Антонюк вважає, що НАТО поки не готове вступати у двобій з Україною. А ось Велика Британія, яку представляють Борис Джонсон та Ліз Трасс, озвучила позицію щодо застосування ядерної зброї Росією – буде дзеркальна відповідь.

Це дає нам певні сподівання, що ми маємо якісь запобіжники проти абсолютно безшабашної позиції Владіміра Путіна,

– пояснив політолог.

Разом з тим було б непогано, щоб проміжні етапи були оформлені хоча б в такі безпекові гарантії, які потім дозволять нам швидше вибити ворога з наших територій і, відповідно, розвивати тему нашого членства на умовах переможця.

"Тоді ця історія матиме дещо інше забарвлення", – переконаний Антонюк.

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Коли Україна може вступити до НАТО

Політолог наголосив, що вступ України до НАТО варто розглядати не з позиції років, а з позиції алгоритмів. Це однозначно станеться після того, як ми переможемо противника.

Ми вже є геополітичним гравцем, а після нашої перемоги наша вага, наше слово, наш рейтинг в цілому у світі буде однозначно іншим, аніж він є сьогодні,

– підсумував політолог.

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