Такі, на жаль, будуть. Нам доведеться докласти чимало зусиль, щоб переконати ці держави підтримати нас. Про це 24 каналу сказав політолог Олександр Антонюк.
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Важливо просунути безпекові гарантії
За словами Антонюка, варто згадати Фінляндію та Швецію. Так, Туреччина виступала проти їхнього вступу, однак за допомогою США Ердоган отримав преференції й підтримав рішення.
Сьогодні популярність України виросла в рази. Наші ЗСУ – це щось дуже фантастичне в очах дуже багатьох політиків різних країн,
– наголосив він.
Однак важливо розуміти: найближчі декілька років нас до НАТО не приймуть. Але дискусія, яка вже зародилася, дозволить просунути певні безпекові гарантії країн, які свого часу були підписантами "Будапештського меморандуму". Передовсім мовиться про Британію та США. Це країни, які володіють ядерною зброєю.
"Нам потрібна ядерна парасолька цих країн, зокрема і НАТО", – підкреслив політолог.
Антонюк вважає, що НАТО поки не готове вступати у двобій з Україною. А ось Велика Британія, яку представляють Борис Джонсон та Ліз Трасс, озвучила позицію щодо застосування ядерної зброї Росією – буде дзеркальна відповідь.
Це дає нам певні сподівання, що ми маємо якісь запобіжники проти абсолютно безшабашної позиції Владіміра Путіна,
– пояснив політолог.
Разом з тим було б непогано, щоб проміжні етапи були оформлені хоча б в такі безпекові гарантії, які потім дозволять нам швидше вибити ворога з наших територій і, відповідно, розвивати тему нашого членства на умовах переможця.
"Тоді ця історія матиме дещо інше забарвлення", – переконаний Антонюк.
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Коли Україна може вступити до НАТО
Політолог наголосив, що вступ України до НАТО варто розглядати не з позиції років, а з позиції алгоритмів. Це однозначно станеться після того, як ми переможемо противника.
Ми вже є геополітичним гравцем, а після нашої перемоги наша вага, наше слово, наш рейтинг в цілому у світі буде однозначно іншим, аніж він є сьогодні,
– підсумував політолог.
Вступ України до НАТО: останні новини
- Україна подала заявку на вступ до НАТО за прискореною процедурою. Переговори про це тривали вже певний час, і сьогодні Альянс вже готовий по-іншому сприймати Україну.
- Лідери 9 країн НАТО у Східній та Центральній Європі відреагували на спробу Росії анексувати українські території. Президенти заявили, що підтримують суверенітет нашої держави та закликали збільшити військову допомогу Україні. Крім того, вони акцентували на підтримці рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 на якому тодішній Генсек Яап де Хооп Схеффер заявив, що Україна та Грузія у майбутньому стануть членами НАТО.
- У Пентагоні назвали обов'язкову умову вступу України до Північноатлантичного Альянсу. Головне – колективне рішення усіх держав-членів.