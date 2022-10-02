Такие, к сожалению, будут. Нам придется приложить немало усилий, чтобы убедить эти государства поддержать нас. Об этом 24 каналу сказал политолог Александр Антонюк.

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Важно продвинуть гарантии безопасности

По словам Антонюка, стоит вспомнить Финляндию и Швецию. Да, Турция выступала против их вступления, однако с помощью США Эрдоган получил преференции и поддержал решение.

Сегодня популярность Украины выросла в разы. Наши ВСУ – это нечто очень фантастическое в глазах очень многих политиков разных стран,

– подчеркнул он.

Однако важно понимать: ближайшие несколько лет нас в НАТО не примут. Но уже зародившаяся дискуссия позволит продвинуть определенные гарантии безопасности стран, которые в свое время были подписантами "Будапештского меморандума". Прежде всего речь идет о Британии и США. Это страны, которые обладают ядерным оружием.

"Нам нужен ядерный зонтик этих стран, в том числе и НАТО", – подчеркнул политолог.

Антонюк считает, что НАТО пока не готово вступать в поединок с Украиной. А вот Великобритания, которую представляют Борис Джонсон и Лиз Трасс, озвучила позицию относительно применения ядерного оружия Россией – будет зеркальный ответ.

Это дает нам определенные надежды, что у нас есть какие-то предохранители против абсолютно бесшабашной позиции Владимира Путина,

– объяснил политолог.

Вместе с тем было бы неплохо, чтобы промежуточные этапы были оформлены хотя бы в такие гарантии безопасности, которые позволят нам быстрее выбить врага с наших территорий и, соответственно, развивать тему нашего членства на условиях победителя.

"Тогда у этой истории будет несколько иная окраска", – убежден Антонюк.

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Когда Украина может вступить в НАТО

Политолог подчеркнул, что вступление Украины в НАТО следует рассматривать не с позиции лет, а с позиции алгоритмов. Это однозначно произойдет после того, как мы победим противника.

Мы уже являемся геополитическим игроком, а после нашей победы наш вес, наше слово, наш рейтинг в целом в мире будет однозначно другим, чем он есть сегодня,

– подытожил политолог.

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