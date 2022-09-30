При этом в уставе НАТО говорится, что с действующими конфликтами на территории страны ее не могут рассматривать как кандидата в члены. Об этом в эфире 24 канала рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

Важно Украина подает срочную заявку на вступление в НАТО

Почему Украина подала заявку именно сейчас

Впрочем, сегодня Североатлантический Альянс совсем по-другому смотрит на Украину. Она смогла доказать, что в Европе есть мощные армии.

Эта армия у Украины, а не в Российской Федерации – это важно. И НАТО не хочет потерять лидерство с точки зрения понимания современного типа войн,

– объяснил Михаил Подоляк.

Кроме того, еще одной причиной сегодняшней заявки является то, что она фактически поставила точку по всем тезисам, на которых начиналась "специальная военная операция" Владимира Путина.

"Мы сказали: "все, точка". Доказали, что вас нет, доказали, что вы никому не нужны. И сейчас мы так показываем, что все то, чем они годами пугали свою аудиторию… Сегодня, когда Путин пришел на это фрик-шоу в Кремле, подписавший какие-то соглашения, он сам сказал: "все, точка, Украина является другим государством, Украина нас победит", – заявил советник главы ОПУ.

По его словам, эта заявка обнулила все перспективы России. Мол, у нее больше нет инициативы, есть только "контрспециальная операция". И она приведет к выполнению всех целей, которые преследует Украина.

К слову, Генсек НАТО выступил со срочным обращением на фоне заявки Украины о вступлении.

Что члены НАТО думают о вступлении Украины

Отвечая на вопрос, кого из членов НАТО нужно будет убеждать больше всего о вступлении Украины, советник Андрея Ермака убежден, что никого.

Когда мы поставим точку в освобождении своих территорий, наоборот, мы услышим многие инициативы других государств, что Украину необходимо немедленно принять в НАТО. То есть в момент нашей победы все члены НАТО заявят, что Украина должна быть среди них,

– убежден Михаил Подоляк.

Он также прокомментировал слова генсека Альянса Йенса Столтенберга, отметив важнейшие слова о том, что в НАТО больше не будут говорить, что вступление Украины "не сейчас".

"Сегодня Столтенберг четко заявил, что это вопрос консенсуса всех государств, потому что есть определенные процедуры. Но между тем Украина — очень четко — может и станет членом НАТО. Я это так вижу и фиксирую кардинальное изменение руководства военного альянса", — подчеркнул советник главы. ОПУ.

Сколько времени нужно на вступление в НАТО

Отвечая на вопрос о сроках вступления в Альянс, собеседник отметил, что есть прямая зависимость от темпа и финализации войны.

"Как только мы получим необходимое нам оружие и подойдем к финализации войны — это можете считать уже темпом вступления Украины в НАТО", — пояснил Михаил Подоляк.

То есть после завершения войны все еще будут продолжаться определенные бюрократические процедуры, но Украина в это время уже фактически будет оформлять свое вступление в НАТО.

Брифинг Столтенберга после заявки Украины: смотрите видео