При цьому в статуті НАТО мовиться про те, що з чинними конфліктами на території країни її не можуть розглядати як кандидата в члени. Про це в ефірі 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.

Важливо Україна подає термінову заявку на вступ до НАТО

Чому Україна подала заявку саме зараз

Втім, сьогодні Північноатлантичний Альянс зовсім по-іншому дивиться на Україну. Адже вона змогла довести, що в Європі є потужні армії.

Ця армія в України, а не в Російської Федерації – це важливо. І НАТО не хоче втратити лідерство з точки зору розуміння сучасного типу війн,

– пояснив Михайло Подоляк.

Крім того, ще однією причиною сьогоднішньої заявки є те, що вона фактично поставила крапку на всіх тезах, на яких починалася "спеціальна воєнна операція" Владіміра Путіна.

"Ми сказали: "все, крапка". Довели, що вас немає, довели, що ви нікому не потрібні. І зараз ми так показуємо, що все те, чим вони роками лякали свою аудиторію… Сьогодні, коли Путін прийшов на це фрік-шоу в Кремлі, підписав якісь там угоди, він сам сказав: "усе, крапка, Україна є іншою державою, Україна нас переможе", – заявив радник голови ОПУ.

За його словами, ця заявка обнулила всі перспективи Росії. Мовляв, у неї більше немає ініціативи, є лише "контрспеціальна операція". І вона призведе до виконання всіх цілей, які ставить перед собою Україна.

До слова Генсек НАТО виступив з терміновим зверненням на тлі заявки України про вступ

Що члени НАТО думають про вступ України

Відповідаючи на питання, кого з членів НАТО потрібно буде переконувати найбільше щодо вступу України, радник Андрія Єрмака висловив переконання, що нікого.

Коли ми поставимо крапку у звільненні своїх територій, навпаки ми почуємо багато ініціатив інших держав, що Україну необхідно негайно прийняти в НАТО. Тобто в момент нашої перемоги всі члени НАТО заявлять, що Україна має бути серед них,

– переконаний Михайло Подоляк.

Він також прокоментував слова генсека Альянсу Єнса Столтенберга, відзначивши найважливіші слова про те, що в НАТО більше не будуть говорити, що вступ України "не на часі".

"Сьогодні Столтенберг чітко заявив, що це питання консенсусу всіх держав, бо є певні процедури. Але між тим Україна – дуже чітко – може й стане членом НАТО. Я це так бачу й фіксую кардинальну зміну в керівництва військового альянсу", – підкраслив радник голови ОПУ.

Скільки часу потрібно на вступ до НАТО

Відповідаючи на питання про терміни вступу до Альянсу, співрозмовник відзначив, що є пряма залежність від темпу й фіналізації війни.

"Щойно ми отримаємо необхідну нам зброю та підійдемо до фіналізації війни – оце можете вважати вже темпом вступу України в НАТО", – пояснив Михайло Подоляк.

Тобто, після завершення війни все ще триватимуть певні бюрократичні процедури, але Україна в цей час вже фактично оформлюватиме свій вступ до НАТО.

Брифінг Столтенберга після заявки України: дивіться відео