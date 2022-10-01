У країні вирішили нагадати нашій державі, що є "певні вимоги". І без них, ясна річ, про вступ до НАТО Україні годі й мріяти.

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Питання обговорять 30 країн-членів НАТО

Як зазначила міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт, країна підтримує рішення нашої держави стати частиною Альянсу. Водночас вона наголосила, що остаточне рішення комплексне. Тож його ухвалюватимуть усі, хто наразі входить до НАТО. І винятку тут бути не може.

Звісно, ​​Україна вільна обирати той Альянс, в якому почуватиметься вільною. Однак для вступу в НАТО є певні вимоги,

– наголосила Ламбрехт.

Вона також додала, що наразі це питання обговорюватимуть всі 30 країн-членів Альянсу. І лише від їхнього рішення залежатиме, чи зможе наша держава фактично стати частиною НАТО.

Чи стане на заваді Угорщина

На це питання під час телемарафону відповів радник глави ОП Михайло Подоляк. Він зауважив, що ця країна з проросійськими поглядами може різко їх змінити. І зробить вона це найближчим часом. За словами Подоляка, такі країни як Угорщина тягнуться за сильнішими. Але невдовзі на Росію очікує поразка. Тож у нашому випадку перевага буде саме за українською стороною.

Тож у випадку, якщо Кремлю доведеться сісти за стіл переговорів у позиції, де саме їй ставитимуть ультиматум, Угорщина різко змінить своє ставлення. Вона буквально розвернеться на 180 градусів, запевняє Подоляк. А це означає, що країна підтримає вступ України до НАТО.

Якщо говорити про Туреччину, то там усе теж дуже просто. За словами радника глави ОП, у цій країні, коли мовиться про підтримку вступу до НАТО, шукають вигоду для себе. Саме так було тоді, коли вона дещо пригальмовувала процес з Фінляндією та Швецією. Для Туреччини важливо конвертувати свій вплив у задоволення потреб, які у неї є.

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