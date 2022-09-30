Відповідну заяву Дмитро Кулеба зробив у ефірі телемарафону "Єдині новини". За його словами, рішення дозріло досить швидко і вже є країни, які підтримують заявку України на членство. Однак є такі країни, які ухвалять паузу.

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Кулеба прокоментував кроки України до вступу в НАТО

Рішення ухвалюється консенсусом. Наступний крок – усі країни НАТО мають оформити запрошення Україні приєднатися до Альянсу. І поки цей консенсус не побудований, генсек НАТО не може сказати те, що він думає,

– заявив Кулеба.

Додав, що, на його переконання, генсек НАТО вважає, що Україна має бути членом Альянсу й над цим працюватиме.

"Але він працюватиме, коли буде консенсус", – пояснив міністр.

Яка процедура доєднання України до НАТО

Згідно з процедурою приєднання до НАТО, спочатку:

країна-претендент має подати заявку на вступ до Альянсу;

після цього країни-члени мають ухвалити одноголосне рішення щодо цього питання;

тільки після цього країну-претендента запрошують до переговорів про вступ.

Після цих етапів є ще декілька. Зокрема, переговори з групою НАТО, графіки виконання реформ, підписання протоколів та їх ратифікація, пропозиція він генсека та останні етапи. Варто пояснити, у чому суть кожного з цих етапів. Зокрема,:

у переговорах з групою Альянсу в Брюсселі беруть участь групи експертів та представники країни-кандидата. Вони відбуваються у два етапи: спочатку обговорюють політичні, оборонні чи військові питання, що дозволяє встановити виконання попередніх умов, далі – обговорюють ресурси, безпеку, правові питання, внесок кожної нової країни-учасниці до бюджету НАТО (визначається на пропорційній основі, відповідно до розміру економіки країни в порівнянні з економікою інших країн-членів);

в Брюсселі беруть участь групи експертів та представники країни-кандидата. Вони відбуваються у два етапи: спочатку обговорюють політичні, оборонні чи військові питання, що дозволяє встановити виконання попередніх умов, далі – обговорюють ресурси, безпеку, правові питання, внесок кожної нової країни-учасниці до бюджету НАТО (визначається на пропорційній основі, відповідно до розміру економіки країни в порівнянні з економікою інших країн-членів); формальних чітких критеріїв немає, проте мета переговорів – отримати офіційне підтвердження, що країна-претендент готова виконати політичні, юридичні та військові зобов'язання, які поширюються на членів НАТО;

країна-претендент підтверджує графік виконання реформ. Зокрема, країна приймає зобов'язання щодо членства у формі листа про наміри від очільника МЗС генсеку НАТО. З ним подають індивідуальні графіки реформ;

Зокрема, країна приймає зобов'язання щодо членства у формі листа про наміри від очільника МЗС генсеку НАТО. З ним подають індивідуальні графіки реформ; підписання протоколів щодо приєднання до Вашингтонського договору. Згодом їх ратифікація, відповідно до своїх національних вимог та процедур;

щодо приєднання до Вашингтонського договору. Згодом їх ратифікація, відповідно до своїх національних вимог та процедур; пропозиція від генсека вступити до НАТО відбувається після того, як всі країни-учасниці Альянсу повідомлять уряд США, депозитарію Вашингтонського договору, про ухвалення протоколів до Північноатлантичного договору;

вступити до НАТО відбувається після того, як всі країни-учасниці Альянсу повідомлять уряд США, депозитарію Вашингтонського договору, про ухвалення протоколів до Північноатлантичного договору; наприкінці країни-кандидати приєднуються до Північноатлантичного договору відповідно до своїх національних процедур;

відповідно до своїх національних процедур; запрошені формально стають членами НАТО після того, як документи надійдуть на зберігання до Державного департаменту США.

Варто зауважити, що деякі етапи можуть відбуватись скорочені чи пропускатимуться. Саме так було з Швецією та Фінляндією.

Наразі 5 країн прагнуть стати членами НАТО: Боснія та Герцеговина, Грузія, Україна, Фінляндія та Швеція. Дві останні вже завершили переговори й країни-учасниці вже підписали протоколи про приєднання. Однак офіційно процедура вступу щодо них завершиться, коли протоколи ратифікують парламенти всіх країн-учасниць Альянсу.

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