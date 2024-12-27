Найближчими днями цей антициклон дійде й до України. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича на порталі Meteoprog.

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Яку погоду принесе Гюнтер

За прогнозом синоптика, найближчими днями атмосферний тиск буде вищим за норму.

Температура повітря вночі опускатиметься нижче нуля, а вдень – буде переважно плюсова.

Вітер буде слабким, подекуди прогнозують тумани.

"Слід бути уважними на дорогах у разі погіршення горизонтальної дальності видимості", – наголосив Кібальчич.

Якою буде погода 28 грудня

У суботу, 28 грудня, у західних областях буде хмарно та без опадів. Вночі та в першій половині дня подекуди може бути паморозь та туман. Вітер змінних напрямків зі швидкістю 3 – 8 метрів за секунду. Стовпчики термометра вночі показуватимуть -4 – +1 , вдень -1 – +4, а на Закарпатті навіть до +6.

У північних областях буде хмарна погода з проясненнями, опади також не прогнозуються. Вітер також буде змінних напрямків, швидкість – 3 – 8 метрів за секунду. Вночі прогнозують -3 – +2, вдень -1 – +4.

У центральних областях також буде переважно хмарно та без істотних опадів. Вітер прогнозується північно-східний, 3 – 8 метрів за секунду. Вночі термометри показуватимуть -4 – +1, вдень 0 – +5.

На півдні та у Криму також буде суха погода. Вітер північний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі очікується -3 – +2, а вдень +2 – +7.

На сході – хмарна погода, без опадів. Вітер північний, 3 – 8 метрів за секунду. Вночі буде 0 – -5, а вдень -1 – +4.

Якою буде погода 29 грудня

У неділю, 29 грудня, у західних областях буде хмарно з проясненнями та без опадів. Місцями можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде -4 – +1, а вдень +2 – +7 °С.

На півночі також буде без істотних опадів, лише на крайній півночі Сумщини та Чернігівщини очікується невеликий мокрий сніг із дощем та мрякою. Подекуди також прогнозують туман. Вітер вночі змінних напрямків, а вдень південно-західний, швидкість – 3 – 8 метрів за секунду. Вночі буде -2 – +3, вдень +1 – +6.

У центрі України також буде хмарно та сухо. Місцями прогнозують туман. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів за секунду. Вночі термометри показуватимуть -3 – +2, вдень 0 – +5.

На півдні та Криму сухо, подекуди – туман. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів за секунду. Вночі прогнозують -3 – +2, вдень +2 – +7.

На сході також буде сухо, але місцями – туман та паморозь. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме -4 – +1, а вдень -1 – +4.