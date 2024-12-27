В ближайшие дни этот антициклон дойдет и до Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича на портале Meteoprog.

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По прогнозу синоптика, в ближайшие дни атмосферное давление будет выше нормы.

Температура воздуха ночью будет опускаться ниже нуля, а днем – будет преимущественно плюсовая.

Ветер будет слабым, местами прогнозируют туманы.

"Следует быть внимательными на дорогах в случае ухудшения горизонтальной дальности видимости", – подчеркнул Кибальчич.

Какой будет погода 28 декабря

В субботу, 28 декабря, в западных областях будет облачно и без осадков. Ночью и в первой половине дня местами может быть изморозь и туман. Ветер переменных направлений со скоростью 3 – 8 метров в секунду. Столбики термометра ночью будут показывать -4 – +1 , днем -1 – +4, а на Закарпатье даже до +6.

В северных областях будет облачная погода с прояснениями, осадки также не прогнозируются. Ветер также будет переменных направлений, скорость – 3 – 8 метров в секунду. Ночью прогнозируют -3 – +2, днем -1 – +4.

В центральных областях также будет преимущественно облачно и без существенных осадков. Ветер прогнозируется северо-восточный, 3 – 8 метров в секунду. Ночью термометры будут показывать -4 – +1, днем 0 – +5.

На юге и в Крыму также будет сухая погода. Ветер северный, 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью ожидается -3 – +2, а днем +2 – +7.

На востоке – облачная погода, без осадков. Ветер северный, 3 – 8 метров за секунду. Ночью будет 0 – -5, а днем -1 – +4.

Какой будет погода 29 декабря

В воскресенье, 29 декабря, в западных областях будет облачно с прояснениями и без осадков. Местами возможен туман. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет -4 – +1, а днем +2 – +7 °С.

На севере также будет без существенных осадков, только на крайнем севере Сумщины и Черниговщины ожидается небольшой мокрый снег с дождем и туманом. Кое-где также прогнозируют туман. Ветер ночью переменных направлений, а днем юго-западный, скорость – 3 – 8 метров в секунду. Ночью будет -2 – +3, днем +1 – +6.

В центре Украины также будет облачно и сухо. Местами прогнозируют туман. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду. Ночью термометры будут показывать -3 – +2, днем 0 – +5.

На юге и Крыму сухо, местами – туман. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду. Ночью прогнозируют -3 – +2, днем +2 – +7.

На востоке также будет сухо, но местами – туман и изморозь. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит -4 – +1, а днем -1 – +4.